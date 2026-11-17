Antonio Hidalgo y Aubameyang, en el banquillo, antes de comenzar el Deportivo-Osasuna Quintana

El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, aprovechó este fin de semana de parón para regresar a su Cataluña natal y pasar unos días junto a su familia. Su estancia en Barcelona también fue la excusa para ponerse ante los micrófonos de Catalunya Radio y conceder una pequeña entrevista al programa deportivo 'Tot costa', en el que habló sobre el buen momento que vive el Dépor, de los fichajes de Casadó y Aubameyang o de su enfrentamiento contra el Barça en Riazor, previsto para el domingo 29 de noviembre.

"Pasé desde los 12 hasta los 20 o 21 años en Can Barça. Me formaron como jugador y como persona, disfruté muchísimo de estar esos años en Can Barça y siempre que juguemos contra el Barça será especial, está claro", reconoció el técnico blanquiazul, que quiso poner el foco en el encuentro de Mendizorroza de este próximo fin de semana: "Primero tenemos que jugar en Vitoria y es lo más importante ahora mismo. Pero está claro que, como aficionado al fútbol y jugador que pasó por La Masia, cada fin de semana ves al Barça, te interesa y, sobre todo, cuando eres entrenador, por lo que hacen los rivales. Intentaremos coger situaciones que nosotros podamos sostener y, a partir de ahí, intentar hacerle daño también al Barça".

El catalán explicó que su paso por la cantera blaugrana le marcó porque "te dan unas pautas sobre cómo puedes entender el juego". "Está claro que eso influye bastante en cómo lo ves como entrenador, pero está claro que después, cuando sales, tienes diferentes ideas, vas cogiendo ideas de todas partes y eso también hace que puedas crecer como entrenador", matizó antes de recalcar que en su trabajo se trata de tener "una evolución constante". "El mundo del fútbol cada vez es más exigente, va hacia duelos constantes y yo creo que tienes que acostumbrarte a eso. El mismo Barça, con Flick, ahora también ha cambiado un poco esa idea del juego de posición. Seguramente ahora es más vertical y eso marca un poco la evolución del fútbol", expresó.

Aubameyang, un referente

Cuestionado por Aubameyang, Hidalgo destacó que "es un jugador increíble, con muchísimo talento". "Es de esos jugadores que no necesitan demasiadas instrucciones, es diferencial. Lo hemos tenido fuera unas semanas y ahora, por suerte, ya lo tenemos de vuelta. Y después, también por lo que significa para nosotros. Tenemos una plantilla muy joven, yo creo que él marca un poco el camino y estoy muy contento de que esté con nosotros", añadió antes de ser preguntado por si pidió referencias en el Barcelona sobre él. "Preguntamos por él, en referencia a cuando estuvo en Can Barça, con Xavi y el staff, y me dieron unas referencias increíbles. Y es lo que es, es un jugador muy humilde, entrena como el que más, siempre quiere ayudar, tiene muchísima ambición por seguir compitiendo al máximo nivel y esa exigencia nos viene muy bien", explicó.

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Asimismo, preguntado por si su conocimiento del Barça ayudó al fichaje de Casadó, quiso recalcar que fue la voluntad del futbolista la clave para que juegue con el Deportivo: "Yo creo que Marc tenía mucha ilusión por venir al Deportivo. Yo hablé con él antes del fichaje. Marc es un jugador con mucho compromiso. Por mala suerte ha estado fuera unas semanas. Ya lo tenemos otra vez en el campo. El otro día, en el campo del Espanyol, ya pudo jugar unos minutos. Es un jugador que nos da mucho, tiene mucha ambición, quiere seguir creciendo como jugador y como persona, y nosotros yo creo que tenemos un jugador que nos aporta mucho".

Por otro lado, sobre el Dépor, reconoció que el equipo había "empezado muy bien" y tenía unos puntos que "dan cierta tranquilidad", pero destacó que no hay momento para relajarse. "Sí, el club es un histórico. Tenemos en la cabeza al 'Superdépor' de Bebeto y compañía. Han estado unos años fuera, ha tocado volver con mucho sacrificio y esfuerzo a Primera División y tenemos un presidente que tiene mucha ilusión, mucha ambición por hacer cosas importantes. Estamos en un proceso de estabilizar al club en Primera y ese es el reto de este año", apuntó.