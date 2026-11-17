Ximo Navarro en un Alavés-Celta durante su etapa en Mendizorroza David Aguilar

El final de noviembre le dejará sensaciones encontradas a Ximo Navarro, que ahora mismo atraviesa uno de esos momentos complejos para cualquier futbolista después de haber perdido la titularidad en el Dépor en favor de Altimira. Sea sobre el césped o desde el banquillo, las dos próximas jornadas traerán inevitablemente recuerdos para un jugador que, a las puertas de los 37 años, ha conseguido regresar a Primera División después de un largo trayecto que, precisamente, se torció en un enfrentamiento entre Alavés y Barcelona.

Ximo regresa este sábado a Mendizorroza, el que fue su hogar durante cuatro temporadas, todas ellas en la máxima categoría, antes de empezar una auténtica odisea para regresar a la élite. En su último curso como babazorro, el ahora lateral blanquiazul sufrió una grave lesión de rodilla que lo apartó durante meses de los terrenos de juego. Fue contra el Barcelona en el Camp Nou, un 30 de octubre de sabor amargo para él a pesar de que el conjunto vitoriano consiguió sacar un empate ante el equipo azulgrana.

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Unos días después, Ximo tenía que pasar por el quirófano para operarse del ligamento cruzado, en el que sería el punto de partida para su salida del fútbol profesional en España. Volvió en febrero y tuvo tiempo de disputar unos cuantos encuentros en Primera antes de despedirse sin conseguir salvar a un Alavés que terminó bajando a Segunda. Ximo tomó entonces un camino diferente y probó fortuna en el extranjero. 15 encuentros en la Eredivisie con el Fortuna Sittard recoge su hoja de servicio más allá de los Pirineos, justo antes de que su amistad con Lucas Pérez, precisamente labrada en los vestuarios de Mendizorroza, sirviera de puente para su vuelta a España con un aterrizaje en Riazor.

Desde entonces, Ximo Navarro ha tenido que trabajar duro para volver a lo más alto, no sin sortear infortunios que, sin llegar a la gravedad de aquella lesión, lo han mantenido en el dique seco durante periodos prolongados de tiempo. Es probable que en unos días, cuando regrese al estadio vitoriano, y también para la semana siguiente cuando se mida al Barcelona, muchas de esas memorias vuelvan a cobrar nitidez y sean motivo de orgullo. Cinco años después, el mallorquín puede presumir no solo de haber superado aquel importante contratiempo, sino de por el camino haber regresado al primer escalón mientras contribuía con su fútbol a que uno de los nueve campeones de Liga recuperase su sitio.