Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Diseño sin título
Dépor

Orden y Talento #55 en directo | Preguntas y respuestas del primer tercio de Liga del Dépor

Desde las 14.00 horas, nuevo episodio del videopodcast de Dxt Campeón respondiendo en vivo a las preguntas de la audiencia

Sergio Baltar
16/11/2026 12:59

El último parón de 2026 es un buen momento para hacer reflexión y en Orden y Talento aprovechamos para estrenar nuestro 'Preguntas y respuestas' en directo. Este lunes 16 de noviembre, a partir de las 14.00 horas, Lucía Dávila, Bea Arrizado, Xurxo Gómez y Jorge Lema estarán en vivo respondiendo a las preguntas de la audiencia sobre el primer tercio de Liga del Deportivo.

Después de repasar la actualidad, marcada por el empate del Dépor femenino ante el Barcelona en Riazor, el programa atenderá a las cuestiones recibidas durante los últimos días en redes sociales y también las que los espectadores formulen en directo.

Te puede interesar

El Estadio de Riazor

El Dépor organiza un torneo de fútbol 7 para sus aficionados... con la final en Riazor
Xurxo Gómez
Massimo Benassi, director general del Deportivo, durante su comparecencia tras el cierre de mercado de fichajes

Massimo Benassi revela su faceta 'gamer': de convertir en realidad a Aubameyang a sus dos fichajes de referencia
Jorge Lema
Lucas Noubi, durante un partido con Bélgica sub-21

Amatucci y Noubi, un duelo entre deportivistas para cerrar el parón internacional
Lucía Dávila
Mfulu, de portero en el Villarreal C-Torrellano del pasado fin de semana

El exdeportivista Mfulu termina de portero tras el gran susto del fin de semana en Tercera RFEF: "Se le saltaron los dientes"
Sergio Baltar