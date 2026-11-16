Orden y Talento #55 en directo | Preguntas y respuestas del primer tercio de Liga del Dépor

El último parón de 2026 es un buen momento para hacer reflexión y en Orden y Talento aprovechamos para estrenar nuestro 'Preguntas y respuestas' en directo. Este lunes 16 de noviembre, a partir de las 14.00 horas, Lucía Dávila, Bea Arrizado, Xurxo Gómez y Jorge Lema estarán en vivo respondiendo a las preguntas de la audiencia sobre el primer tercio de Liga del Deportivo.

Después de repasar la actualidad, marcada por el empate del Dépor femenino ante el Barcelona en Riazor, el programa atenderá a las cuestiones recibidas durante los últimos días en redes sociales y también las que los espectadores formulen en directo.