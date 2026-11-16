Zaka celebra uno de sus goles ante el Mirandés en Mendizorroza Fernando Fernández

Hay estadios que, aunque no hayan sido el escenario de grandes gestas para un equipo, terminan dejando recuerdos especiales. Mendizorroza es uno de ellos para el Deportivo. Allí fue donde comenzó a consolidarse el estilo que Antonio Hidalgo quería imponer en la que era su plantilla desde hacía apenas tres meses y a crecer la confianza de un grupo que empezaba a reconocerse sobre el terreno de juego y que terminaría la temporada de la mejor manera posible.

El conjunto blanquiazul regresa este sábado (14.00 horas) al feudo del Alavés, más de un año después de haber disputado allí un encuentro que supuso una de sus primeras grandes demostraciones ofensivas, aunque, por aquel entonces, el rival fue el Mirandés y el resultado, un contundente 1-5 que tuvo dos nombres propios: Luismi Cruz y Zakaria Eddahchouri.

La visita al cuadro jabato llegó en un momento todavía temprano del campeonato. El Deportivo había comenzado la Liga con fuerza, imponiéndose por 1-3 al Granada en Los Cármenes y con una jugada colectiva en el gol de Mario Soriano, que ya ha quedado para siempre en la memoria deportivista. Sin embargo, en los dos compromisos siguientes, los blanquiazules no consiguieron pasar del empate ni ante Burgos (0-0) ni en Butarque frente al Leganés (2-2).

La jornada siguiente, la sufrida victoria ante el Sporting, gracias a un tanto de Dani Barcia en el minuto 89, permitió recuperar el camino de los tres puntos antes de viajar a Vitoria, donde al equipo coruñés le tocó competir en un estadio de Primera, debido a que Anduva se encontraba en obras. En Mendizorroza, Hidalgo llevó a cabo su primer gran cambio táctico desde su llegada al banquillo blanquiazul. El catalán apostó por un sistema de tres centrales y dos carrileros, con Ximo Navarro, Loureiro y Barcia en el eje de la zaga, y Mella y Quagliata ocupando las bandas, que entraron en el once por Patiño y Sergio Escudero. En el centro del campo situó a Villares, Mario Soriano y Luismi, mientras que Yeremay y Mulattieri fueron la referencia ofensiva.

Una apuesta que dio sus frutos. El Deportivo se desenvolvió con personalidad desde el pitido inicial y Luismi Cruz fue el encargado de inaugurar el marcador antes de cumplirse el primer cuarto de hora de juego. Mario Soriano ejecutó un pase medido para el andaluz a la espalda de la zaga jabata, y este resolvió picando el balón por encima de Nikic para hacer el 1-0. El Dépor dominaba el encuentro, pero Bauzà estuvo a punto de poner el empate en el electrónico con un disparo que fue atajado por Germán Parreño. Instantes después, Luismi volvió a aparecer, amplió la renta para los visitantes y el Dépor no dejó de amenazar la portería rival hasta que el árbitro indicó el final de la primera parte.

Luismi Cruz anotó el primer tanto en Mendizorroza ante el Alavés Fernando Fernández

Un Dépor arrollador

No cambió en exceso el guion en el inicio de la segunda mitad y, poco después de salir de los vestuarios, Mulattieri estrelló un balón en el palo. Pero el conjunto jabato no había dicho su última palabra. Fran Justo realizó cuatro cambios, su equipo comenzó a ser más dominador y, en el minuto 68, Bauzà anotó desde la frontal del área y recortó distancias. El 1-2 amenazaba con cambiar el escenario de un encuentro que hasta entonces había tenido un claro dominador, pero Antonio Hidalgo se guardaba un as bajo la manga, o más bien, en el banquillo de Mendizorroza.

El técnico catalán introdujo a Stoichkov y a Eddahchouri en el terreno de juego, y el neerlandés necesitó muy poco tiempo para convertirse con un hat-trick en el gran protagonista. Su primera gran ocasión terminó sin premio, pero no falló en las siguientes. El primero, un tiro cruzado desde la frontal rodeado de hasta cuatro rivales (1-3). En el segundo, después de una gran transición ofensiva, se la pasó a Mario en conducción, el madrileño se la devolvió y Zaka, solo contra el portero, mandó el balón al fondo de la red (1-4). Ya a punto de llegar al minuto 90, completó su triplete tras una nueva combinación con Soriano y Escudero. Tres tantos en apenas dieciséis minutos para cerrar una tarde redonda en Vitoria.

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Este 1-5 dejó una fotografía muy significativa de aquel Deportivo: su capacidad para generar ocasiones y una pegada que permitió resolver incluso en los momentos de mayor dificultad. Una actuación que tuvo continuidad la jornada siguiente, cuando los blanquiazules recibieron al Huesca en Riazor y volvieron a firmar un triunfo de gran autoridad. El encuentro terminó con un contundente 4-0 tras un tanto en propia puerta de Carrillo, un doblete de Mella y una nueva diana de Zaka. Dos partidos y nueve goles a favor que situaron al Deportivo en una dinámica ilusionante, aunque este entusiasmo tuvo que convivir después con una etapa más complicada en la que el equipo coruñés enlazó cinco jornadas sin conseguir sumar de tres.

Así fue como Mendizorroza se convirtió en el escenario de la primera gran goleada del Deportivo de Antonio Hidalgo. Ahora, el conjunto herculino volverá a Vitoria, pero en unas circunstancias completamente diferentes, aunque con una nueva oportunidad de reivindicar su crecimiento y demostrar que aquel espíritu goleador sigue formando parte de su identidad, también en la máxima categoría.