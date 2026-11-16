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Dépor

Massimo Benassi revela su faceta 'gamer': de convertir en realidad a Aubameyang a sus dos fichajes de referencia

El CEO del Deportivo concedió una entrevista a La Gazzetta dello Sport en la que repasó su trayectoria en el club blanquiazul

Jorge Lema
Jorge Lema
16/11/2026 10:48
Massimo Benassi, director general del Deportivo, durante su comparecencia tras el cierre de mercado de fichajes
Massimo Benassi, director general del Deportivo, durante su comparecencia tras el cierre de mercado de fichajes
Germán Barreiros
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"Este verano llamé a un amigo y le dije: ¿Recuerdas cuando jugábamos al 'Football Manager' y firmábamos por el Dortmund porque estaba Aubameyang? Pues estoy negociando con él para ficharlo este verano". Massimo Benassi fue uno de esos miles de chicos que se pone delante del ordenador soñando con armar el equipo de todos los tiempos en un videojuego. Pero en su caso, esa faceta 'gamer' lo ha llevado a convertirse en CEO del Deportivo y, a sus 35 años, tener entre manos un proyecto gigante que para la mayoría se queda en el mundo virtual.

El italiano viene de conceder una entrevista a La Gazzetta dello Sport en la que, además de esa pasión por los videojuegos, repasa su trayectoria en el club herculino y deja las claves sobre el futuro. En lo que se refiere a ese aprendizaje al teclado, Benassi deja varios detalles más. Primero, que como ha hecho con el Dépor, no le gustaba lo fácil. "Elegía al Pordenone, claro (su ciudad natal). Me gustaba coger a un equipo desde abajo y llevarlo a la Serie A, a la Champions League...". Reconoce que se adaptaba al club al que se incorporaba, pero desvela además sus dos jugadores fetiche para iniciar los proyectos: "Durante mis años de universidad tuve muchos momentos de Football Manager. Lo que más me gustaba era gestionar un club, en general. Pensar en la duración de los contratos, desarrollar a los jóvenes... Mi filosofía era la de adaptarme, pero tenía a dos futbolistas de confianza: Varane y Tielemans, el centrocampista".

Ambición en el Dépor

Ya en el mundo de carne y hueso, Massimo Benassi recuerda su llegada al Dépor y especialmente su paso al puesto actual de CEO. "Una de las primeras cosas que me preguntaron fue: '¿Alguna vez has despedido a alguien?' Ahí fue cuando me di cuenta de que la situación no era buena. No tanto a nivel financiero, sino a nivel interno. Tuvimos que volver a empezar e hicimos cambios, tomamos decisiones que no fueron fáciles ni agradables". Aprovecha también para dejar una recomendación a todos aquellos que quieren dedicarse al fútbol como industria. "Lo primero que le preguntaría es: '¿A qué hora quieres irte a casa? Porque en el fútbol no hay horarios, ni días libres, ni fines de semana, ni vacaciones. Si quieres trabajar en el fútbol, tienes que estar dispuesto a sacrificar parte de tus planes y del tiempo libre".

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Con esta filosofía, Benassi apuesta por seguir mirando el futuro del Dépor con ambición. "¿Europa? No, no se puede decir (risas). No queremos ponernos límites, pero es importante consolidar al primer equipo en la máxima categoría. Porque eso permite trabajar en las categorías inferiores, sobre el estadio... después, si tenemos bases sólidas y podemos competir a un nivel alto, lo haremos. Estamos desarrollando un proyecto que siempre digo que, para mí, es uno de los mejores y más interesantes en el mundo del fútbol. En diez años seremos un proyecto estable y uno de los mejores clubs de Europa. No sé si en el campo, pero seguro que sí fuera del campo".

En esa visión que tiene el italiano, juega, por supuesto, un papel fundamental la ciudad deportiva de Abegondo, para la que revela alguna de las infraestructuras que han tomado como referencia en el continente, nombrando a la del Brighton, la del PSV o la del AZ Alkmaar. "La inversión total a final de 2027 será de casi 55 millones de euros. No queríamos invertir solo para el primer equipo, sino crear una estructura para cambiar la filosofía también de las categorías inferiores".

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