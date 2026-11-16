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Dépor

El exdeportivista Mfulu termina de portero tras el gran susto del fin de semana en Tercera RFEF: "Se le saltaron los dientes"

El centrocampista tuvo que ponerse los guantes después de que su guardameta sufriera un choque y tuviera que ser trasladado al hospital

Sergio Baltar
16/11/2026 09:49
Mfulu, de portero en el Villarreal C-Torrellano del pasado fin de semana
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La Tercera RFEF valenciana fue el escenario del gran susto del fútbol español el pasado fin de semana. Concretamente el Villarreal C-Athletic Torrellano, donde se produjo un fuerte choque que, además de a los afectados, tuvo como protagonista directo al exdeportivista Omenuke Mfulu, que terminó el encuentro como portero.

El que fuera centrocampista blanquiazul emprendió en el mes de septiembre, después de terminar otro mercado sin encontrar equipo, una nueva aventura en el Athletic Torrellano de la quinta categoría nacional. Después de unos meses en la Ponferradina el curso pasado y quedarse a las puertas del ascenso a Segunda División, el congoleño decidió bajar un par de categorías para, a sus 32 años, tratar de recuperar su mejor versión.

El del pasado sábado era el cuarto encuentro con su nuevo equipo y terminó de forma curiosa. Cuando el crono se acercaba al minuto 90, su guardameta Yeray Fernández sufrió un golpe fortísimo que le impidió continuar en el terreno de juego. Su técnico solo había hecho cuatro sustituciones, pero ya había agotado las tres ventanas de cambios, por lo que fue Mfulu el que asumió la responsabilidad de ponerse bajo palos durante el tiempo añadido para tratar de mantener la ventaja que finalmente cristalizó en victoria para los suyos por 0-1.

Yeray Fernández, trasladado al hospital

El Athletic Torrellano emitió un comunicado explicando que "tras el incidente, nuestro portero Yeray Ferrández, ha tenido que ser trasladado en ambulancia al hospital. Afortunadamente, en estos momentos se encuentra estable. Por su parte, Raúl Ruiz se encuentra bien".

Óscar Plano, su entrenador, explicó las duras imágenes que se vivieron sobre el césped. "El golpe le ha saltado dientes al portero y se le han clavado en el paladar. Se le ha luxado y salido la mandíbula por completo".

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