El Dépor recuperará esta semana a sus internacionales a cuentagotas

Giménez saluda a la afición tras un partido con el Dépor QUINTANA

El Deportivo ya se centra en la preparación de su próximo encuentro liguero ante el Alavés, en una semana en la que los internacionales irán llegando de manera progresiva.

Así, el camerunés Bil Nsongo será el primero en regresar. Aterrizará en Alvedro a primera hora de la mañana de este martes para poder estar presente en la sesión de entrenamiento que comenzará en Abegondo a las 10.30 horas. El delantero viene de participar en la goleada de su selección a Namibia (0-3).

Bil, titular en la goleada de Camerún ante Namibia (0-3) Más información

Amatucci y Noubi se enfrentan este lunesen el duelo en categoría sub-21 entre Italia y Bélgica. Los dos llegarán el martes a la ciudad herculina y entrenarán el miércoles a las ódenes de Antonio Hidalgo.

Mella, por su parte, entrenará por primera con el Dépor el jueves, tras su paso por la selección española sub-21. Precisamente el jueves será el día en el que regrese a A Coruña el central uruguayo José María Giménez, pero lo hará a última hora y no entrenará hasta el viernes. El día siguiente, el sábado, el Dépor se mide a las 14.00 horas al Alavés en Mendizorroza.