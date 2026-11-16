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Dépor

El Dépor organiza un torneo de fútbol 7 para sus aficionados... con la final en Riazor

'Quenta que saes!' es el nombre del campeonato, compuesto por 12 equipos con número mínimo de abonados

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
16/11/2026 13:00
El Estadio de Riazor
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El Deportivo pone en marcha una nueva iniciativa para celebrar sus 120 años de historia. Se trata de un torneo de fútbol 7 mixto dirigido a la participación de sus aficionados y aficionadas, que se celebrará en la Ciudad Deportiva de Abegondo, aunque con la final en el estadio de Riazor.

'Quenta que saes!' es el nombre de la competición, que constará de 12 equipos, seleccionados según orden de inscripción. Los conjuntos participantes deberán contar con 12 futbolistas como máximo. Todos ellos deben ser mayores de edad y al menos cuatro integrantes tienen que cumplir el requisito de ser abonados o abonadas.

El torneo se desarrollará en dos fases. La primera de ellas se celebrará en Abegondo,  el sábado 28 de noviembre, de 15.30 a 20.30 horas. Los equipos competirán en una fase eliminatoria, con partidos de 20 minutos de duración, de la que saldrán los dos finalistas. Dicho partido por el título se jugará el martes 8 de diciembre en el estadio de Riazor, a partir de las 11.00 horas.

Las personas interesadas en conformar equipo deben apuntar a su escuadra en este enlace.

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