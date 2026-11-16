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Dépor

El Dépor aprueba este martes las cuentas del ascenso y un tope de remuneración para sus administradores 

El club celebra su Junta General Ordinaria a partir de las 9.00 horas, de asistencia telemática

Sergio Baltar
16/11/2026 17:54
Juan Carlos Escotet, durante la visita de la plantilla del Deportivo al Espacio Avenida de ABANCA
Juan Carlos Escotet, durante la visita de la plantilla del Deportivo al Espacio Avenida de ABANCA
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El Deportivo presenta este martes 17 de noviembre, a partir de las 9.00 horas, en primera convocatoria, sus cuentas de la temporada 2025-26. Será en una Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de asistencia exclusivamente telemática de las personas accionistas y de sus representantes en la que, además, se aprobará el importe máximo de remuneración anual del conjunto de los administradores para el actual ejercicio 2026-27.

De manera concreta, podrán asistir a esta asamblea las personas accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, 1.500 acciones. 

En el punto primero del orden del día figuran los citados exámenes y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2026, así como la aprobación de la gestión social. Además, se producirá una reelección de cargos del Consejo, que no cuenta desde agosto con José Vicente Fernández.

Mientras, en el tercer punto del orden del día está fijada la "aprobación del importe máximo de remuneración anual del conjunto de los administradores para el ejercicio 26/27". Ya en el cuarto epígrafe figura la "renovación de los auditores de cuentas del grupo que conforman el Deportivo y sus sociedades dependientes".

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