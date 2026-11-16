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Dépor

Bil, titular en la goleada de Camerún ante Namibia (0-3)

El delantero blanquiazul disputó el partido completo

Omar Bello
Omar Bello
16/11/2026 16:47
Bil Nsongo, con CamerúnBil Nsongo, durante el amistoso con la selección de Camerún ante Costa de Marfil
Bil Nsongo, con Camerún
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La selección de Camerún se impuso esta lunes a Namibia (0-3) en un encuentro de clasificación para la fase final de la Copa de África. El delantero del Dépor Bil Nsongo fue titular y disputó el encuentro completo, aunque en esta ocasión no marcó.

El joven atacante blanquiazul se consolida partido a partido en la selección absoluta de su país. Aunque esta vez no añadió ningún tanto a su cuenta particular, estuvo muy activo y contribuyó a la victoria de los suyos.

Los goles de Camerún fueron obra de Mahamadou Nagida a los doce minutos de juego, Ryan Fosso en el 58 y Saidou Alioum Moubarak en el 71, en un encuentro que los leones indomables ganaron con solvencia.

Bil Nsongo celebra con su gesto habitual el tanto que marcó con Camerún frente a Namibia

Bil Nsongo vuelve a marcar con los Leones Indomables

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Con esta goleada, Camerún está muy cerca de certificar su pase a la fase final de la Copa de África. De hecho, este martes podría quedar matemáticamente clasificada. Si Congo no es capaz de vencer a Comoras en el encuentro que se disputa a partir de las 20.00 horas, Camerún asegurará su objetivo. 

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