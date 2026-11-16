Amatucci y Noubi, un duelo entre deportivistas para cerrar el parón internacional 

Lucas Noubi, durante un partido con Bélgica sub-21 Redes sociales

El parón de selecciones encara su recta final y los internacionales del Deportivo afrontan sus últimos compromisos antes de regresar a A Coruña. La agenda de esta semana dejará un enfrentamiento especial entre dos compañeros de vestuario, ya que Lorenzo Amatucci y Lucas Noubi se verán las caras en el duelo entre Italia y Bélgica, ambos con la categoría sub-21 de sus respectivos países.

Ambos llegan al partido que se disputará este lunes a las 18.15 horas en el Stadio Armando Picchi de Livorno después de vencer en el primer amistoso de esta ventana. Amatucci se estrenó con el combinado 'Azzurrini' en el triunfo ante Francia (1-2), en un encuentro en el que Silvio Baldini apostó por él en el once titular. El centrocampista italiano disputó 62 minutos y abandonó el terreno de juego justo después de que los franceses estableciesen el empate en el marcador y antes de que Luca Lipani anotase el tanto definitivo.

También fue titular Noubi en la victoria de Bélgica frente a Alemania (1-2). El central, que atraviesa un momento complicado en el Deportivo, continúa siendo indiscutible para Gill Swerts y completó los 90 minutos ante el combinado alemán.

Bil, en busca de defender el liderato

El otro partido que tendrá lugar este lunes será el que volverá a enfrentar a Camerún con Namibia en un nuevo compromiso de clasificación para la Copa de África de 2027. Bil Nsongo, único deportivista que está disputando encuentros de competición oficial, ya ha dejado su sello en el primer choque y tratará de continuar ampliando su cuenta goleadora con Los Leones Indomables.

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El pasado jueves, Camerún se impuso por 2-0 a Namibia en el Kouekong Stadium de Bafoussam, y el delantero blanquiazul anotó en el minuto 29 el tanto de la tranquilidad. Se trata de la segunda diana que consigue en sus tan solo cuatro apariciones internacionales hasta el momento. El combinado camerunés lidera el grupo G con siete puntos después de tres jornadas y buscará consolidar esta posición y defender el liderato en solitario en el encuentro de vuelta ante Namibia, este lunes a las 14.00 horas en el Botswana National Stadium de Gaborone.

Mella continúa con su reconversión a lateral

Por su parte, David Mella también vivió un estreno especial durante este parón. El extremo de Teo debutó con la selección española sub-21 en la victoria por 2-0 ante Japón, disputada el pasado viernes en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo. Mella entró en la segunda mitad, todavía con el 1-0 en el marcador, y disputó media hora como lateral izquierdo en un momento de dominio japonés. Finalmente, Pablo García sentenció el encuentro en los minutos finales.

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El siguiente compromiso para el cuadro español será el martes 17 de noviembre, a las 19.00 horas frente a Albania. La expedición española viaja el lunes a Tirana para medirse a uno de los anfitriones del próximo Europeo en el Arena Kombëtare, un escenario especial, ya que acogerá la final del Europeo sub-21.

Giménez cierra la agenda

El último en disputar su compromiso será José María Giménez. El central blanquiazul no participó en el clásico del Río de la Plata frente a Argentina, disputado en La Bombonera durante la madrugada del viernes al sábado. La selección celeste se llevó la victoria por 1-2, aunque el defensa no disfrutó de minutos. Su última oportunidad para participar en esta ventana internacional será en la madrugada del martes al miércoles, a las 00.30 horas en el duelo ante República Dominicana en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

Una vez finalizados estos partidos, los cinco internacionales pondrán rumbo de regreso a A Coruña para reincorporarse a la dinámica blanquiazul y comenzar a preparar el partido ante el Alavés, el próximo sábado a las 14.00 horas en Mendizorroza.