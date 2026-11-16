Lucas Noubi, con la selección sub-21 de Bélgica EC

Uno de los encuentros del que el deportivismo estaba más pendiente durante este parón es el que enfrentó este martes a las selecciones de Italia y Bélgica en categoría sub-21. En ese choque, se veían las caras los combinados nacionales de Lucas Noubi y Lorenzo Amatucci, compañeros en la entidad blanquiazul. El resultado final fue de empate a dos goles.

Finalmente, ambos coincidieron sobre el terreno de juego durante varios minutos, en un encuentro que acabó con empate a dos goles. Noubi fue titular y estuvo en el campo hasta el minuto 82, cuando fue sustituído. Por su parte, Amatucci saltó al césped en el 55, por lo que ambos coincidieron sobre el césped 27 minutos.

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Cabe mencionar que Noubi se marchó del terreno de juego en un momento en el que su equipo iba ganando por un gol, ya que el empate de Italia llegó con el central del Dépor ya en el banquillo. Además, mientras los dos jugadores blanquiazules estuvieron sobre el césped, el resultado parcial fue de empate a cero. No hubo ningún gol en esos 27 minutos.