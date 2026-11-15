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Dépor

Vídeo | El culebrón Yeremay, uno de los atractivos del documental 'Dépor voa': "Están aquí todos pendientes de si me vas a vender"

El club blanquiazul presentó este domingo el trailer de la pieza audiovisual que narra las interioridades del ascenso a Primera y la construcción del proyecto este verano

Sergio Baltar
15/11/2026 14:05
Yeremay en una imagen del documental Dépor Voa
Yeremay en una imagen del documental Dépor Voa
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El Deportivo presentó este domingo el tráiler del documental 'Dépor Voa', una pieza audiovisual que recoge las interioridades del ascenso a Primera División y los meses de verano, donde tocó poner los cimientos para el proyecto de regreso a la máxima categoría.

El club blanquiazul ofreció las primeras imágenes del documental que se estrenará en diciembre, enmarcado en los actos por el 120 aniversario de la entidad herculina. En este anticipo queda claro que uno de los grandes atractivos de la obra será el culebrón Yeremay, que un mercado más centró la atención de la afición deportivista. "Están aquí todos pendientes de si me vas a vender", se le escucha decir al canario, para en la siguiente imagen dar paso a Massimo Benassi. "¡Que pongan la pasta!".

La serie documental, estructurada en dos capítulos, arranca en el tramo decisivo de la temporada 2025-26, cuando el equipo afrontaba el reto de recuperar su sitio en la máxima categoría del fútbol español. A partir de ahí, reconstruye los acontecimientos que marcaron el ascenso y acompaña al espectador en un recorrido que va más allá de lo sucedido sobre el terreno de juego.

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