Noé Carrillo controla un balón en el Fabril-Barakaldo CARLOTA BLANCO

El parón internacional sirve para que muchos jugadores se reivindiquen. Independientemente del escenario que tengan para hacerlo. Algunos lo consiguen con sus selecciones, otros con ese trabajo invisible en el día a día, demostrándole al entrenador que para ellos no hay días libres, y otros, como Noé Carrillo, asumiendo que si hay que dar un paso atrás simplemente se trata de la previa para tomar impulso con otros dos hacia adelante. El centrocampista de Teo ha aprovechado el parón internacional para que, si alguien tenía la tentación de olvidarse de él, se lo piense dos veces.

No está siendo un inicio de curso sencillo para el de Teo. Después de su breve pero intensa irrupción con el primer equipo la pasada campaña, en la que fue clave en el tramo final del ascenso, el verano se le complicó desde donde se le viene complicando en los últimos años su salto a la élite: los problemas físicos. Arrastró molestias al inicio de la pretemporada y la terminó con un esguince de tobillo en el Teresa Herrera que lo volvió a apartar de los terrenos de juego. De hecho, recientemente, el propio Hidalgo le dejó un recado en rueda de prensa para poner en evidencia que solo con talento no alcanza. “Necesitamos que dé un paso adelante para poder competir, mostrarse, tener esa necesidad de establecerse en el primer equipo. Vamos a estar con él, empujando, pero son situaciones en las que tenemos que ponerle también esa cuota de responsabilidad, de ser consciente de saber el nivel en el que estamos, porque esto es una evolución continua”.

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Y es que precisamente el talento nunca ha sido un problema con Noé, al que desde hace varios años en Abegondo ven como el jugador distinto de entre todos los talentos que florecen en la prolífica cantera blanquiazul. Pero el regreso a Primera División y la confección de una plantilla extralarga reducen el margen de error para todos los jóvenes que aspiran a hacerse un hueco. No hay lugar para los despistes. Son esos problemas para estar disponibles los que han provocado, por ejemplo, que el mediocentro no se haya estrenado todavía en la máxima categoría a pesar de las bajas que el Dépor ha sufrido en el centro del campo. Solo una hora en Copa ante el Auriense, donde completó una buena actuación y recogió el guante del míster. “Lo asumo con naturalidad, es un salto muy grande. Hay compañeros que vienen nuevos que tienen mucha calidad y el nivel de plantilla ha subido. Para ganarme un puesto tengo que dar uno o dos pasos más, estoy de acuerdo con él”.

Respuesta contundente

El canterano ha seguido en dinámica de primer equipo como uno de los futbolistas en los que más esperanzas hay puestas. Pero la semana pasada bajó por primera vez a competir con el Fabril. Lo hizo además después de estar en el banquillo de Cornellá el sábado ante el Espanyol y viajar hasta Getxo para jugar frente al Arenas el domingo. Obstáculos insignificantes cuando el nivel del jugador está tan por encima de la categoría. A pesar de la derrota del filial deportivista, completó un gran partido y marcó el tanto de los suyos (2-1). Este sábado volvió a repetir. En este caso, en Abegondo ante el Barakaldo, Noé volvió a llevar la batuta del equipo de Manuel Pablo y sumó de nuevo buen juego y cifras. Asistencia a Kevin para abrir el marcador, nuevo tanto propio para rescatar un punto sobre la bocina (2-2).

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Quizá el joven futbolista tenga que seguir apretando para dar ese último empujón hacia el primer equipo, pero lo que ha demostrado en la última semana es que el capítulo del filial y de cualquier escenario que no pertenezca al fútbol profesional lo ha dejado atrás, al tiempo que levanta la mano para que nadie en el primer equipo olvide su nombre tan fácilmente ahora que la enfermería se ha vaciado.