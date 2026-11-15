La cara del Mella lateral, otra cruz para Angeliño

Mella y Angeliño, en el banquillo ante el Valencia Javier Alborés

David Mella siempre fue extremo. En esa posición se formó y, durante toda su trayectoria, todavía corta debido a sus 21 años de edad, ha competido pegado a la banda, buscando encarar, desbordar y acercarse al área rival. Sin embargo, cada vez son más las señales que apuntan a que su futuro puede pasar por una posición que nunca imaginó, y que, por el momento, todavía no termina de convencerlo: la de lateral izquierdo.

Una alternativa que Antonio Hidalgo ya ha comenzado a explorar en Riazor y que ahora ha encontrado continuidad en la selección española sub-21. El canterano debutó el pasado viernes con el combinado dirigido por David Gordo en ese puesto, lo que refuerza una posibilidad que, en clave deportivista tiene otra cara de la misma moneda: la situación de Angeliño es cada vez más delicada.

La primera prueba este curso llegó ante Osasuna. Con el Deportivo perdiendo al descanso, el técnico catalán debía encontrar soluciones para darle la vuelta al marcador y tocó piezas para la segunda parte. Adama entró al terreno de juego en sustitución de Quagliata y Mella abandonó el flanco derecho para regresar al costado izquierdo, esa banda que algún día fue la suya habitual. La apuesta funcionó y dejó una alternativa que el entrenador no tardó en poner en valor. “David tiene recorrido y pie. Seguramente se encuentre más cómodo a pierna natural y cerca de Yeremay, porque se conocen bien. Se le abre una opción más para poder jugar ahí”, afirmó en la rueda de prensa tras el partido ante el cuadro rojillo.

David Mella: "Recuperar el nivel que la gente espera de mí conlleva más esfuerzo futbolístico y mental que el trabajo en la sombra durante la lesión" Más información

Esa noche, el de Teo fue lateral izquierdo por delante de Angeliño, pero no fue el único. Y es que el de Coristanco, que llegó a A Coruña como uno de los grandes fichajes del verano para una posición que demandaba refuerzos, tampoco entró en los planes de Hidalgo para defender la ventaja en los instantes finales. En el minuto 90, el preparador blanquiazul dio descanso a Mella, pero el elegido para reforzar el costado izquierdo fue Ximo Navarro.

La situación del futbolista cedido por la Roma contrasta con las expectativas que acompañaron su regreso a casa y actualmente apenas acumula 69 minutos en Liga. Salió de inicio ante el Sevilla, aunque terminó expulsado antes de cumplirse la hora de juego, y disputó otros diez minutos frente al Levante. Esas han sido sus únicas apariciones en las doce jornadas disputadas hasta el momento. Sí ha participado en los amistosos, tanto en pretemporada como en el anterior parón de selecciones, y en la Copa del Rey, donde completó los 90 minutos en la victoria el Auriense.

Mella ya es una alternativa real

Mientras tanto, Hidalgo ha encontrado en Giacomo Quagliata una garantía para el carril izquierdo, y probablemente sea su gran rendimiento lo que esté ocasionando que pocos ojos se fijen en la situación de Angeliño. Ahora, en todo este escenario aparece Mella, que, poco a poco, está demostrando que reúne las condiciones para ocupar ese espacio.

Una posibilidad que ganó todavía más fuerza cuando David Gordo incluyó al deportivista en la convocatoria de España sub-21 para los amistosos ante Japón y Albania, pero su nombre aparecía en el apartado de defensas. “Ahora está jugando más y dando un nivel muy bueno. Además, se está adaptando a una posición que él nunca pensó que podría jugar. Porque si lo hablas con él, en la vida te diría que podría jugar de lateral. Pero lo está haciendo y haciendo muy bien”, afirmó Gordo en rueda de prensa.

David Mella se estrena a las órdenes de Luis de la Fuente en el primer entrenamiento de España Más información

Y es que el propio jugador reconoció semanas atrás que el cambio no entraba en sus planes. “Siempre fui un extremo ofensivo. En las categorías inferiores quizá no tengas que trabajar tanto en defensa, pero estoy a disposición de lo que me pida el entrenador. Todos me dicen que voy a acabar de lateral izquierdo. No me gusta y me niego a pensarlo. Pero si me toca jugar en la derecha atrás o en la izquierda, lo cojo encantado y trabajaré para dar mi mejor nivel”, afirmó tras recuperarse de la lesión de rodilla que le obligó a pasar por quirófano el pasado mes de marzo.

Este viernes llegó una nueva confirmación. Mella debutó con la sub-21 disputando la última media hora del encuentro ante Japón y lo hizo como lateral izquierdo. Además, ingresó al terreno de juego en un momento en el que el cuadro nipón dominaba el encuentro, a pesar de que el equipo dirigido por Gordo iba por delante en el marcador. El jugador del Deportivo cumplió en su nueva posición y España finalmente sentenció el partido en los minutos finales gracias a un tanto de Pablo García.

La reconversión de Mella todavía no es definitiva, pero cada vez tiene más argumentos para convertirse en una realidad. Lo que comenzó como una solución puntual de Hidalgo ya es una alternativa contemplada por el Deportivo y todavía más por la selección que supone el último peldaño antes de la absoluta. El canterano no esconde sus preferencias, pero su rendimiento en una posición desconocida para él puede terminar siendo clave para tener continuidad y asentarse en la élite del fútbol español.