‘Falas Dépor’ cerró un fin de semana histórico

Nando, Manjarín y Manuel Pablo, junto al periodista Adrián Candal | PATRICIA G. FRAGA

El Espacio Avenida acogió este domingo la última de las jornadas de ‘Falas Dépor’, una serie de charlas que el club organiza en el marco de su 120 aniversario y que comenzaron el viernes. La primera de las sesiones en el día del cierre comenzó a las diez de la mañana. El periodista de Radio Galega Kiko Novoa moderaba una charla que llevaba por título “El Dépor sí tiene quien le escriba”, y que contó con la presencia de Xosé Hermida (periodista y autor de ‘Arsenio: el fútbol de ‘El Brujo’), Xesús Fraga (Premio Nacional de Narrativa 2021) y Enric González (periodista y escritor).

Los tres aportaron su visión del fútbol del pasado y del actual, en una interesante charla para los amantes del balompié. El Dépor, como es lógico, fue eje vertebrador, aunque Enric González dejó claro que su sentimiento es también blanquiazul, pero por culpa de otro equipo. “El fútbol para mí es sufrimiento, ya que soy del Espanyol. Uno acaba viendo el fútbol como si fuera la vida misma. Ahora, se ha hecho capitalista igual que la sociedad: los poderosos cada vez lo son más”, analizó. “Los clubes cada vez dependen más de las audiencias de China. Los aficionados que sufrimos cada vez somos menos importantes en detrimento de otros que siguen los partidos desde un lugar remoto sin tener mucha idea”, añadió.

Si González es del Espanyol y así lo dejó claro desde el principio, sus compañeros de charla también hablaron de sus sentimientos, en este caso, vinculados al Deportivo. “A morte e enterro de Arsenio, así como o paso por Primera RFEF e os últimos ascensos foron momentos moi emotivos”, admitió Hermida. “No ano 92, eu estaba en Tánger de ‘mochilero’. Cando dixen que era da Coruña, dixéronme ‘Deportivo, Deportivo’. Eso ten un gran valor”, apuntó por su parte Fraga.

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Los protagonistas se centraron en la parte literaria del fútbol. “Teño a sensación de que a xente cada vez lee menos as crónicas dos partidos. Agora ahí cada vez mais consumo por fragmentos: os rapaces casi non ven o partido enteiro, únicamente os ‘highlights’”, lamentó Hermida. “Antes había un partido do século cada século, agora hainos cada semana”, añadió en ese sentido Fraga.

Por su parte, González se refirió a que también influye en la labor periodística que los jugadores son cada vez más inaccesibles. “Cuando yo era pequeño, vi a Kubala en un autobús. Ahora, algo similar es impensable”, afirmó. “Imagínate ver a Mbappé en el metro”, bromeó Hermida.

En todo caso, Enric González se mostró en cierto modo optimista. “Una buena historia bien contada siempre interesa”, aseguró tajante.

En la charla que cerró la primera edición de ‘Falas Dépor’, el moderador fue el periodista de Radio Coruña Adrián Candal. En ‘Ídolos de ayer: el Súper Dépor’, los protagonistas fueron jugadores históricos: Nando, Manjarín y Manuel Pablo.

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Los tres fueron repasando su trayectoria en el Dépor, recordando como iban antaño a entrenar a los campos de A Torre y Acea de Ama, unas instalaciones muy distintas a las que ahora tiene el club en Abegondo. “Ahora lo tienen todo y no le dan valor”, afirmó al respecto Manuel Pablo, actual técnico del Fabril, en relación a los canteranos. “Pasas ahora por Abegondo y se te caen las lagrimas”, dijo al respecto Manjarín, en una idea que Nando también compartió.

En tono de humor, Nando y Manjarin recordaron que Lendoiro, en la negociación de su fichaje, les preguntó si tenian pareja y los tranquilizó diciendo que ya se la encontrarían ellos por aquí. Todo ello para cerrar unas jornadas que han hecho, literalmente, historia.