El lugar que la historia merece

Carlos Marañón, David Carabén, Lois Novo y Javier Terenti ayer en Riazor antes de su participación en ‘Falas Dépor’ | Quintana

En plena celebración del 120 aniversario del Deportivo, las charlas ‘Falas Dépor’ llenan este fin de semana sin jornada en Primera de historia y recuerdos. Una de las charlas destacadas ayer fue la de ‘Centenarios y campeones’, cuyos protagonistas compartieron sus experiencias con DXT Campeón.

David Carabén, comisionado del 125 aniversario del FC Barcelona, recordó aquella labor. “En el Barça fue clave el 75 aniversario. Hay un par de aciertos importantes. Uno fue el cartel de Miró, evidentemente, y otro fue el himno, el canto del 75 aniversario fue un encargo para ese aniversario y se acabó convirtiendo en el himno del club”, explica. “En el Barça, es ya una tradición celebrar el aniversario cada 25 años, y en el 125 aniversario, me encargaron a mi esa tarea”, añade.

Carabén repasó su labor como comisionado, que destaca por la incorporación de elementos novedosos con respecto a otras celebraciones. “Hubo toda una serie de acciones. Para el 125 aniversario del Barça no quise encargar la elaboración del himno a un solo músico. Lo convertimos en un concurso abierto a todos los socios y aficionados del mundo. Recibimos unas 700 letras, llegadas de todas partes, también de Ucrania o del Vietnam, muchas escritas en catalán. Seleccionamos las 25 mejores y las pasamos a un jurado de poetas, críticos literarios y músicos, que escogió las tres finalistas. Encargamos esas tres letras a tres compositores de tres generaciones distintas. Después, dos productores les dieron la forma definitiva. Todo el proceso lo convertimos en el documental ‘El Nou Clam’, de TV3, que explica la historia del Barça mientras nace su nuevo canto. La noche del aniversario, en una gala en el Liceo, interpretamos las tres canciones en directo y fueron los socios quienes votaron la ganadora. La canción elegida ha funcionado muy bien: ha sido número 1 en Spotify en España durante semanas y ya se escucha por toda Barcelona. Es, de verdad, un canto nacido del barcelonismo”, explica.

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En la charla, también estuvo presente Javier Terenti, responsable del departamento de historia del Sevilla. “Existía la reivindicación de que se crease un Museo del club. Un grupo de aficionados con interés por la historia fueron decisivos. Era un grupo multidisciplinar: podía haber desde un inspector de Hacienda a un abogado. Una de esas personas destacadas es Agustín Rodríguez, que falleció en 2011. También para honrar su memoria se crea el archivo del club, que se bautiza como Archivo Agustín Rodríguez. El Área de Historia se crea en el año 2011. En 2013 se celebra una exposición temporal, pero el museo propiamente dicho no se crea hasta 2018. La gente quería tener un lugar donde poder ver las Copas de la UEFA y el resto de trofeos”, relata.

En lo que ambos coinciden es en la importancia de que los clubes valoren y cuiden su historia. “El Barça, como el Madrid y como casi todos los clubes grandes de España, vive prisionero de la dictadura del presente: dos periódicos diarios, información infinita, pero el aficionado apenas conoce la historia. Y es una historia riquísima, colectiva, que no se puede reducir al resultado del último domingo. Creo que ese es un déficit histórico del fútbol español, la enfermedad de nuestra cultura popular: un presente omnívoro que nos agobia y sin perspectiva histórica. Contar esa historia, encontrar excusas para celebrarla, transmitirla y compartirla es fundamental. Y aún no se hace lo suficiente”, explica Carabén.

“Si un club desaparece, lo único que queda para siempre es su historia. Por eso hay que darle valor, mantenerla viva y recordar de dónde venimos. Es una de las labores de las que más orgullosos estamos en el área de historia del Sevilla FC, y el aficionado lo valora muchísimo. No es solo facilitar datos estadísticos para la prensa, es desmentir bulos de taberna, explicar cómo fueron de verdad las cosas y rescatar del olvido a figuras míticas de los años cuarenta que el tiempo ha borrado de la memoria colectiva. Cuando aparecen sus familiares para darte las gracias, entiendes que va mucho más allá del partido del fin de semana”, dice Terenti al respecto.

Carabén y Terenti también dieron su opinión sobre el Deportivo. “El Dépor es un club muy querido por el sevillismo, y es recíproco. Va a ir para arriba. Tiene un proyecto sólido que está funcionando. Hay estructura y una buena organización interna”, expone Terenti.

“Le tengo mucha simpatía al Dépor. Los equipos periféricos me caen bien. El Dépor tiene una gran personalidad y un estilo muy marcado. Recuerdo sobre todo el equipo de los años noventa: a Arsenio Iglesias, Bebeto, Rivaldo... La afición tiene un sentido de la identidad muy fuerte”, concluye Carabén.

En la charla de ‘Falas Dépor’ también participaron Lois Novo, subdirector de DXT Campeón, y Carlos Marañón, Coautor de ‘Historia del RCD Espanyol’.