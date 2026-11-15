El Deportivo abrirá en El Sardinero la jornada sabatina del 5 de diciembre

Dépor y Racing, dos recién ascendidos que vuelven a verse las caras en Primera GERMÁN BARREIROS

Ya hay horarios de la jornada 15 de Primera División, la primera del mes de diciembre, que además coincide con un partido y un puente que promete un masivo desplazamiento de aficionados deportivistas. El conjunto blanquiazul visitará al Racing de Santander, un viaje tradicionalmente abundante en lo que a número de hinchas coruñeses se refiere.

La Liga ha publicado a última hora de la tarde el calendario de la 15ª fecha, en la que el Deportivo se medirá al conjunto cántabro en el estadio de El Sardinero el sábado 5 de diciembre a las 14.00 horas. Será el primer encuentro sabatino y el segundo de la jornada, tras el duelo entre Alavés y Espanyol que la abrirá el viernes a las 21.00 horas.

De momento, los clubes de Primera División solo conocen los horarios de sus tres próximos encuentros. En el caso del Deportivo, son dos partidos a domicilio, ante Alavés y Racing de Santander, y solo uno en casa, el domingo 29, día de las elecciones generales, frente al Barça.

Deportivo y Racing de Santander no se ven las caras en la máxima categoría del fútbol nacional desde hace algo más de 15 años. Su último enfrentamiento en Primera División data del 17 de abril de 2011, cuando los blanquiazules se impusieron en Riazor por 2-0, con goles de Lassad y Xisco.

Próximos horarios confirmados para el Dépor