Territorio inexplorado para Ximo Navarro con el Dépor

Ximo Navarro en el banquillo de Riazor durante el Dépor-Oporto QUINTANA

Desde que llegó a A Coruña en el verano de 2023, Ximo Navarro ha sido una de las piezas más fiables del Deportivo siempre que ha estado disponible en cada una de las tres temporadas que ha completado como blanquiazul. Idiakez, Gilsanz y el propio Hidalgo no han dudado nunca en contar con él y las únicas veces que ha estado tiempo sin jugar ha sido porque su propio físico se lo ha impedido.

A veces por lesiones musculares, otras por acciones de mala fortuna como la que le costó la fractura de dos apófisis lumbares, la enfermería de Abegondo no le ha sido desconocida al lateral, que ha sabido volver siempre más fuerte después de un tiempo en el dique seco. De hecho, son esos regresos, concretamente la forma de volver, los que reflejan la importancia que ha tenido en esta etapa de ascensos múltiples (ha sido decisivo en ambos), y cómo la situación ha cambiado hasta el punto de afrontar territorio inexplorado como deportivista.

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Nunca antes se había discutido su puesto de titular. Ni en Primera RFEF, ni en Segunda y, hasta hace nada, tampoco en Primera División. Sus encuentros como suplente, ahora mismo únicamente 12 de los 88 que ha disputado con el Dépor, se concentran prácticamente todos en periodos en los que volvía de lesión. Apenas duraban unas semanas antes de que los técnicos le devolvieran su puesto en el once a poco que estuviera cerca de su mejor forma. Sucedió en el año del ascenso a la categoría de plata, donde se convirtió en indiscutible a partir de enero después de estar KO durante la primera vuelta, y sucedió también el pasado curso. Después de otro contratiempo que lo tuvo meses alejado del verde, su vuelta discontinua fue clave después de la lesión de Mella para convertir la banda derecha en un filón formando pareja con Altimira.

Ha sido precisamente el catalán el que le ha quitado el puesto recientemente. Por primera vez, el paso de Ximo desde el terreno de juego hacia el banquillo ha sido por decisión técnica y no por ningún tipo de molestia. Después de ser titular en las primeras nueve fechas del campeonato, Hidalgo optó por dar entrada al catalán, que ha convencido al preparador deportivista.

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Son tres jornadas ya en las que el mallorquín ha iniciado como suplente. Tres jornadas (Atlético, Osasuna y Espanyol) en las que su participación ha sido testimonial, con un único minuto frente al cuadro rojillo. Ximo nunca se ha rendido a la hora de volver al primer plano desde que viste la blanquiazul, lo que le ha servido para ganarse el favor de todos sus compañeros y convertirse en capitán. Ahora, a un par de meses de cumplir los 37 años, tiene el reto de regresar de nuevo, aunque en este caso en un escenario en el que llevaba tiempo sin actuar.