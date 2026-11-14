El difícil encaje del facilitador blanquiazul

Luismi Cruz señala una situación durante el Deportivo-Osasuna Quintana

No hay otro futbolista en el Deportivo que genere más ocasiones para sus compañeros que Luismi Cruz. El mediapunta gaditano ha dado este curso un paso adelante y se ha adaptado a la Primera División. Dejando cada vez más lejos esa versión de carrilero que tuvo que desempeñar durante buena parte de su primer curso en el Dépor, el exfutbolista del Tenerife ha encontrado en los espacios entre líneas una trinchera desde la que crecer a nivel individual y ofrecer soluciones al equipo.

Tanto es así que, a sus 25 años, el andaluz se ha convertido en una de las piezas más útiles para Antonio Hidalgo. El zurdo es uno de los únicos cinco jugadores del Dépor que ha participado en los 12 partidos de liga. Y además, como titular en 9 de ellos. Con 693 minutos —contando tiempos añadidos—, Cruz es el octavo futbolista más utilizado por el técnico de Granollers.

Sin embargo, una amenaza desde la enfermería amenaza la condición de Luismi. O más bien dos. Porque las recuperaciones casi paralelas de Pierre-Emerick Aubameyang y de Marc Casadó ponen en tela de juicio el papel preponderante del mediapunta del Deportivo. Bien en el once, bien como cambio principal. No caben todos. Y, si no hay nuevas bajas, Cruz tendrá complejo mantener ese alto grado de continuidad dentro del verde.

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Lo cierto es que la más que posible pérdida de galones del futbolista formado en la cantera del Sevilla respondería a un pretexto lógico. No se trata de una cuestión de ‘nombres’, sino de rendimiento contrastado. Por un lado está el retorno de Auba, capital en el inicio de liga y al que Hidalgo le debe buscar encaje junto a un Bil Nsongo con el que se entiende a la perfección y a un Yeremay Hernández que ya luce recuperado de su pubalgia.

A mayores, el regreso de Casadó complica la ecuación. Porque Soriano y Amatucci han sido fundamentales para el cuerpo técnico blanquiazul siempre que han estado disponibles. Pero Hidalgo tampoco ha dudado en darle ‘cancha’ a Marc en cuanto ha podido. De hecho, el catalán ya fue el futbolista elegido como tercer cambio en el RCDE Stadium pese a venir de una baja de siete semanas.

Protagonismo merecido

De esta manera, los focos apuntan a Cruz. Todo pese a que en este primer tercio de competición el futbolista criado en El Puerto de Santa María se ha logrado colocar entre los 15 futbolistas de la Liga que más ocasiones han creado, siempre según Driblab.

Luismi ha dado 19 pases que han acabado en remate de alguno de sus compañeros, una cifra idéntica a la de Kylian Mbappé y muy similar a las de Raphinha o Isco (20), Pedri o Bellingham (21). Muy lejos quedan las estadísticas de Arda Guler (40), Lamine Yamal (36) o Iñigo Vicente (31), que copan el podio de pases clave totales.

Las cifras del futbolista del Deportivo son todavía mejores si lo que se tiene en cuenta es el promedio de ocasiones creadas por cada 90 minutos jugados, pues bajo ese baremo Luismi se sitúa como el noveno mejor, con 2,47 pases clave por partido.

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Pese a su capacidad para facilitar el remate a sus compañeros, Cruz únicamente acumula en este inicio liguero 2 asistencias. La última de ellas fue en el encuentro en Riazor ante Osasuna, cuando con un toque sutil abrió el ángulo para que Mario Soriano rematase a gol el tiro libre desde la frontal. Mientras, su otro pase de gol llegó mucho antes, en la segunda jornada, en la que filtró el balón a la espalda de la defensa del Málaga para que Aubameyang pusiese el 0-1. Una producción demasiado escasa, que no hace justicia al gran papel del facilitador blanquiazul.