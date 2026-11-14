Giménez saluda a la afición después del Dépor-Sevilla de RiazorDeportivo - Sevilla 0-1 QUINTANA

El Dépor y su entorno se ha congratulado recientemente por los regresos prematuros de Aubameyang y Casadó, ambos de vuelta en el terreno de juego después de sendas intervenciones quirúrgicas. Los servicios médicos se han ganado los merecidos elogios por dos importantes logros a los que, junto al más que obvio mérito del protagonista, hay que sumar un tercero: la disponibilidad física de Josema Giménez.

Después de trece temporadas en el Atlético de Madrid, el central uruguayo tuvo que dejar el club colchonero para echarle una mano, “necesitaban mi ayuda”, señaló en su presentación, después de quedarse con un hueco muy reducido en la rotación del Cholo Simeone. Entre uno de esos factores que provocó la pérdida de protagonismo estuvieron los problemas físicos que sufrió el ahora central deportivista. Una constante durante buena parte de su carrera, pero que se agravaron en los últimos años hasta el punto de impedirle tener continuidad, especialmente cuando llegaban los momentos decisivos de la temporada para pelear por los títulos.

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A su aterrizaje en A Coruña, una de las premisas que el ‘Pela’ tenía clara es que lo primero que debía hacer era mantenerse sano. Disponible para poder volver a afianzarse como titular en una defensa de Primera División. Y hasta ahora está cumpliendo con creces. Josema Giménez lo ha jugado prácticamente todo desde que entró por la puerta de Abegondo. Su primer encuentro con el Dépor, de hecho, fue a los pocos días de poner su primer pie en la ciudad deportiva blanquiazul. Se estrenó de inicio ante el Villarreal, al que ya se había enfrentado unas semanas antes todavía con la camiseta del Atleti, y desde entonces no ha parado de enlazar titularidades, un total de nueve, firmando además siete de esos encuentros completos desde el pitido inicial hasta el último suspiro de los cada vez más importantes tiempos añadidos.

Hasta ahora, y sin tener en cuenta precisamente lo que pasa después del 90, Giménez acumula ya 779 minutos con el Deportivo en Primera. La cifra por sí misma quizá no diga demasiado, pero cobra una dimensión considerable si la comparamos con la participación total del defensor charrúa la temporada pasada, incluso contando todas las competiciones. En el curso 2025-26, el central estuvo sobre el césped con la camiseta rojiblanca durante 1.520 minutos. Es decir, cuando todavía queda por delante más de la mitad del mes de noviembre, Giménez ya ha superado con el Dépor el 50% de tiempo jugado de su anterior campaña en el Atlético.

Riazor y A Coruña están significando salud para el futbolista uruguayo, que ha caído de pie en la ciudad y está disfrutando dentro y fuera del campo, con la pesca como principal actividad de tiempo libre. “A Coruña es una ciudad que me enamoró. Es increíble, es preciosa. Su gente, sus calles, la ciudad, su mar. Es increíble. Mis hijos también se han adaptado superrápido, superbien. Los compañeros acá me lo hicieron muchísimo más fácil todo. Me fui 21 días con la selección, hasta extrañé. Imagínate. Tenía ganas de volver”.

Capitán sin descanso

Precisamente, en estos momentos se encuentra de nuevo fuera de la ciudad herculina después de que Diego Forlán volviera a llamarlo a filas para disputar dos amistosos con la selección uruguaya. El primero tuvo lugar en la madrugada del viernes al sábado en el clásico del Río de la Plata frente a Argentina. La celeste venció (1-2), pero el defensa deportivista no tuvo minutos en un encuentro en el que el exbarcelonista Ronald Araújo y Mathias Olivera, también con pasado en LaLiga vistiendo los colores del Getafe, están por delante en la rotación.

Es en el Dépor donde no hay quien lo discuta. Porque la consistencia de sus actuaciones semana sí y semana también tiene precisamente el mérito de hacerlo siempre como titular. Son nueve encuentros ya los que ha iniciado de forma consecutiva, una racha que no fue capaz de enlazar la temporada pasada en ningún momento incluso teniendo en cuenta también los partidos en la Champions League. Su mejor registro fue de siete y para encontrar uno tan prolífico como el actual hay que irse a febrero y marzo de 2025, donde fue capaz de poner en fila once partidos formando parte de las alineaciones de Simeone.

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De hecho, estrictamente hablando de la competición liguera, el primer tramo de campaña de Giménez está siendo sobresaliente a nivel de disponibilidad, con otro dato que refleja lo bien que le ha sentado el cambio de aires a nivel físico. Porque si el uruguayo necesitaba un reto más para seguir acudiendo a la llamada de Hidalgo cada domingo, por delante tiene la opción de superar ya toda su participación de la pasada temporada en Primera División antes de que termine el 2026. El cronómetro lo tiene en 1.176 minutos, 397 más de los que acumula actualmente como deportivista. No será sencillo, pero la marca caerá si es capaz de disputar las cinco fechas que quedan antes del parón navideño (Alavés, Barcelona, Racing, Athletic y Real Madrid), lo que sumaría otros 450 minutos en caso de disputarlos completos.

Todo va rápido y bien para Giménez desde su llegada a A Coruña. También en lo cualitativo, donde además de estar dejando un gran nivel sobre el verde y de haberse ganado ya a la grada, en los últimos encuentros se ha hecho con el brazalete de capitán después de apenas llevar unos meses en Riazor, lo que también muestra el aprecio que le tienen todos sus compañeros.