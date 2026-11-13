Las seis vértebras fijas de la columna del Deportivo

Giménez y Aubameyang tratan de ganar un balón aéreo durante el Deportivo-Sevilla Javier Alborés

Decía Luis Aragonés, que de fútbol algo sabía, que cualquier equipo que aspirase a defender con orgullo y éxito esa condición de colectivo debía construirse y crecer a partir de su “pasillo de seguridad”. El ‘Sabio de Hortaleza’ utilizaba esta expresión para referirse al conjunto de futbolistas que ocupan el carril central en un once y que, según su parecer, debían ser de la máxima confianza del técnico. Luego, también en el contexto de la selección, Del Bosque rebautizó el concepto bajo el sobrenombre de “guardia pretoriana”, una expresión que seguía defendiendo el mismo pretexto: la necesidad de ocupar el pasillo vertical más importante en el fútbol con jugadores de rendimiento probado.

En el balompié no existen las fórmulas mágicas ni las ecuaciones únicas, pero es evidente que desarrollar un once con pilares centrales tan solventes como fijos acerca a ganar. Igual que el cuerpo humano, un colectivo se sostiene mejor si su columna vertebral es fuerte. Y eso, dotar de un buen anclaje al Deportivo, es lo que busca Antonio Hidalgo en este regreso del equipo a la máxima élite.

Y es el óptimo rendimiento del Dépor en estas doce primeras jornadas de liga no se entendería sin el nivel de futbolistas como Leo Román, Josema Giménez, Lorenzo Amatucci, Mario Soriano o Pierre-Emerick Aubameyang. Todos ellos ocupan el carril central en el once blanquiazul y conforman cinco de las seis piezas que Antonio Hidalgo ha venido utilizando con más asiduidad. Al menos siempre que han estado disponibles. A ellos se les une Giacomo Quagliata, que no ocupa ese espacio central pero es un jugador capital en el hemisferio izquierdo.

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La media docena de futbolistas citados no son los más utilizados a nivel global, pero sí responden al de mayor porcentaje de minutos si el baremo que se usa es su disponibilidad. Tanto es así que los seis son los únicos jugadores de la plantilla deportivista que han participado en al menos el 85% de los minutos de liga disputados cuando eran una opción para su entrenador.

Siempre presentes

Más allá de Leo Román, el único jugador del Dépor que ha jugado los 1.163 minutos de competición regular disputados por el equipo blanquiazul —contando tiempos añadidos—, Josema Giménez se impone con claridad dentro de los planes de Hidalgo.

El central uruguayo llegó sobre la bocina del fin del mercado de fichajes, lo que le hizo perderse las tres primeras jornadas con el Dépor. Esa y no las recurrentes lesiones que le han venido acompañando en los últimos años ha sido la única causa por la que no ha podido jugarlo todo con el escudo del equipo coruñés.

Así, desde su llegada, el equipo blanquiazul ha jugado 875 minutos, de los que el ‘Pela’ solo se ha perdido 44. El futbolista cedido por el Atletico fue titular ya desde el primer partido en La Cerámica, donde fue sustituido en el minuto 66. Y el técnico catalán únicamente le relevó una vez más: en el duelo ante el Sevilla de la jornada 6, intersemanal. Con 831 minutos ya en sus piernas, el defensor ha participado casi en el 95% del tiempo que ha estado disponible.

De este modo, Giménez responde a su apodo de ‘Comandante’ y se afianza como el jugador de campo más indiscutible para Hidalgo, que tiene en Lorenzo Amatucci al siguiente en la lista de sus ‘fijos’. Porque aunque el italiano ha estado disponible en el 83% de los minutos jugados por el equipo —se perdió un partido por lesión y otro por sanción—, el pivote ha estado sobre el verde en el 91,5% del tiempo que ha estado a disposición de Hidalgo.

Cercano a ese porcentaje se mueve Pierre-Emerick Aubameyang. Evidentemente, la lesión de menisco provocó que el gabonés estuviese de baja durante tres partidos, algo que le ha hecho estar ‘apto’ en 772 minutos. De ellos, ha jugado 672, un 87%. El restante respondió al descanso que Hidalgo le quiso dar ante el Betis por la acumulación de partidos y a sus suplencias en este proceso de reincorporación a la competición.

El dorsal ‘7’ del Dépor se mueve en un porcentaje que está entre el de Quagliata y el de Mario Soriano, dos de los jugadores que hacen de la disponibilidad perenne una virtud y que han jugado el 88,7% y el 85,5% de los minutos totales, respectivamente. Con ellos se completa una columna de seis vértebras a través de la que el Dépor se sostiene.