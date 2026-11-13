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Dépor

La plantilla larga corta las alas del Fabril en Primera

Kevin Sánchez es el único fabrilista con minutos en liga este curso

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
13/11/2026 05:00
Kevin Sánchez observa el balón durante el Atlético de Madrid-Deportivo
Kevin Sánchez observa el balón durante el Atlético de Madrid-Deportivo
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La larga plantilla del Deportivo no deja hueco para que los chicos del Fabril ‘vuelen’ en Primera División. Y es que pese a que varios jóvenes del filial ya saben lo que es formar parte de una convocatoria del primer equipo en la élite, únicamente Kevin Sánchez puede lucir con orgullo la metafórica escarapela de debutante en la máxima categoría nacional.

El delantero burgalés, capturado por el club con 14 años, es hasta la fecha el fabrilista con más citaciones, pues ha sido convocado por Antonio Hidalgo hasta en seis ocasiones. Además, en dos de ellas, frente al Elche, en casa, en la primera jornada y ante el Atlético de Madrid, en el Metropolitano, tuvo participación. 

Concretamente, el atacante ha contado con 26 minutos en total. Un tiempo suficiente para estar muy cerca de su primer gol en liga con el primer equipo —ya marcó en Copa en la temporada 2023-24—. Fue ante el equipo colchonero cuando dispuso de dos remates para anotar. Especialmente claro fue el último, a puerta vacía pero en el que no acertó a ejecutar con la dirección y la potencia correctas y mandó el balón a las manos de un Oblak ya vencido.

Noé sigue esperando

Pese a aquel ‘inolvidable’ error, Kevin Sánchez es la cara de una cantera que tiene en su cruz a Noé Carrillo. El centrocampista de Teo es el futbolista que más cerca está de consolidarse en la primera plantilla. Pero una lesión de tobillo a escasos días del estreno liguero le frenó durante varias semanas. Cuando regresó, Hidalgo no le dio minutos y trató de coger ritmo en el Fabril, con el que sufrió un nuevo contratiempo en forma de sobrecarga.

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Así, Noé, que tuvo grandes momentos en el tramo final del pasado curso, todavía no sabe lo que es jugar en Primera con el Dépor después de cuatro convocatorias, dos más de las que ha tenido Martín Ochoa y tres más que Rubén López y Yayo González, que tampoco han jugado en liga.

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