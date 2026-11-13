La plantilla del Dépor disfrutará de un fin de semana largo tras una última sesión sin Bright Ede

Varios jugadores del Dépor en el entrenamiento de este viernes en Abegondo RCD

El Deportivo puso fin a la semana sin competición liguera con una última sesión en Abegondo antes de disfrutar de un fin de semana largo de descanso. Antonio Hidalgo le ha concedido a la plantilla blanquiazul tres días libres antes de empezar, el próximo martes, a preparar el regreso de la actividad en Primera con la visita al Alavés en Mendizorroza (sábado, 14.00 horas).

Pocas novedades ha habido durante los últimos días en la ciudad deportiva blanquiazul, aunque eso no es necesariamente malo. Aubameyang y Casadó, las salidas más recientes de la enfermería, continúan sumando entrenamientos para acercarse a su mejor versión después de haber tenido minutos tras superar sus lesiones. A ese primer paso quiere llegar cuanto antes Bright Ede, que está en esa situación clave en la que se divisa la luz al final del túnel. El central polaco, que se lesionó ante el Levante a mediados de septiembre, comenzó a realizar ya algunas tareas con el grupo, pero de momento alterna estos ejercicios como otros en solitario para tratar de evitar riesgos. Por eso, tanto el jueves como este viernes completó el entrenamiento al margen de sus compañeros entrenando en el gimnasio. Tanto él como Eddahchouri, que también evoluciona de forma favorable después de su lesión en la muñeca, son los únicos jugadores que siguen fuera de combate. En el caso del joven defensor, la intención es que esté de vuelta para el viaje a Vitoria, aunque serán las primeras sesiones de la próxima semana las que permitirán establecer una mejor línea temporal para verlo de nuevo en el terreno de juego.

El segundo reinicio de Bright Ede con el Dépor ya está a punto Más información

Entre estas ausencias y las de los internacionales, Hidalgo ha estado tirando de fabrilistas para completar los entrenamientos. Noé Carrillo, Martín Ochoa, Ferrán Seco o Álvaro Fraga han sido algunos de los que han trabajado con el primer equipo en los últimos días antes de volver a ponerse de nuevo a las órdenes de Manuel Pablo para el encuentro que esta tarde el Fabril disputa en Abegondo frente al Barakaldo en Abegondo.