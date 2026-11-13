El 'mercado' donde Adama Traoré y Giménez son los más cotizados del Dépor

“¡Tiene a Adama!”, exclama un chaval mientras Blanca posa orgullosa a sus ocho años con el cromo del fornido extremo del Deportivo de la colección Liga Este de Panini de la Primera División. Es el tesoro de la semana. El asombro se redobla cuando la niña se saca de la manga de su abrigo rojo a otro flamante fichaje deportivista en el pasado mercado de verano. “¡Y a Casadó!”. Le ofrecen cambiarlos, pero ella solo lo haría por el cromo “top fichajes” de su futbolista favorito, Marc Cucurella, pero más escaso que un unicornio al menos en el segundo domingo de noviembre, justo antes del parón internacional, que es cuando se realizó este reportaje.

Blanca es una de las asistentes al intercambio de cromos promovido por El Baúl de los Recuerdos, en la coruñesa calle Riego de Agua, que se celebra todos los domingos, llueva o no, entre las 12.00 y hasta, en principio, las 14.00 horas. Desde el inicio de la temporada ha habido varias jornadas pasadas por agua, lo que obliga a los coleccionistas a buscar refugio en los soportales del Rosalía, bajo los toldos de cafeterías cercanas o en portales de la zona. Cualquier cobertura es buena si permite seguir completando la colección de cromos de fútbol. Por cierto, cambiar cromos con paraguas es de las experiencias más incómodas que uno ha podido constatar: entre los fajos de cromos, las listas de ‘sipi/nopi’, el bolígrafo y el propio paraguas hay que hacer malabarismos.

Cientos de coleccionistas se dan cita cada domingo en Riego de Agua para intercambiar cromos de LaLiga PATRICIA G. FRAGA

El encuentro, que semanalmente reúne a cerca de medio millar de personas en sus dos horas largas, resulta de lo más intergeneracional. Hijos con padres, madres o abuelos, e incluso abuelos en solitario que le están haciendo el álbum a su nieto, “que vive en Canarias”.

El intercambio se centra en la colección más tradicional, la llamada Liga Este de Panini, que es la de Primera División española. La semana pasada el trueque entre los más avanzados coleccionistas escaseó, puesto que eran contados los cromos circulantes de la cuarta edición (un total de 72, 37 de los denominados “bis”, 29 de últimos fichajes y seis Extra Stickers). Lógico, puesto que salieron el pasado 28 de octubre y todavía están llegando a cuentagotas a los kioscos.

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En el caso del citado álbum, los coleccionistas tienen distintos grados de ambición. Hay quien pretende reunir todos y cada uno de los 640 cromos editados por Panini, aunque muchos de ellos no los podrá pegar en el álbum, al que solo se pueden adherir 400 en la categoría de equipos y 101 en las restantes, hasta totalizar 501. Otros quieren redondearlo con los llamados Extra Stickers, cromos de acabados metalizados sin numeración, de edición limitada y que, al contrario que el resto, no puedes comprar directamente a la casa Panini: los hay de oro, plata y bronce de seis jugadores (Lamine Yamal, Mbappé, Nico Williams, Pedri y Oblak fueron el cuarteto inicial, pero en la cuarta y última edición se han sumado Rodri y Bellingham). Son los más valiosos en los trueques: “Te cambio el Extra Sticker de oro de Mbappé por cinco últimos fichajes o bis de la cuarta edición”, le decía la pasada semana un niño que llevaba un cofre repleto de estas piezas especiales a un treintañero que solo podría ofrecer un bis recién editado. Por supuesto no hubo acuerdo entre las partes.

Los más cotizados

En el extremo contrario están los que se limitan a perseguir todos los cromos de un equipo. En este caso, claro, son mayoría los que quieren completar el Deportivo en el álbum de Panini en el año de su regreso a la máxima categoría. Del conjunto coruñés salieron de entrada, en la primera edición (publicada el pasado 6 de agosto), 20 cromos: el escudo oficial del club, Antonio Hidalgo, Álvaro Ferllo, Parreño, Altimira, Loureiro, Noubi, Dani Barcia, Ximo Navarro, Arnau Comas (o pegas a Ximo a a Arnau, hay que elegir), Quagliata, Diego Villares, Riki, Mario Soriano, José Ángel, Luismi Cruz, Mella, Yeremay, Zaka y Bil. Además, en la categoría Draft 23 hay dos adhesivos de Yeremay, uno con firma y otro sin ella.

Varios niños completan su album con los cromos recientemente adquiridos en el intercambio PATRICIA G. FRAGA

En la segunda edición (en la calle desde el 29 de agosto, todavía con el mercado de fichajes abierto) aparecieron un par de incorporaciones recientes: Leo Román (8) y Aubameyang (12), quien durante semanas fue el más buscado en Riego de Agua. En la tercera (disponible desde el 18 de septiembre) se añadieron un último fichaje, Angeliño, con el número 33; Bright Ede (8 bis), que se puede pegar en el sitio de Dani Barcia; Asp Jensen, con espacio propio (17), y Gijselhart (14 bis). El del centrocampista holandés es un caso curioso: hay que colocarlo en lugar de José Ángel, quien el 1 de septiembre se desligó del Dépor, pero se dio el caso de que el propio Teun también se marchó, en su caso cedido, el 16 de septiembre, dos días antes de que se publicase su cromo. Es por ello que en la cuarta edición hay un adhesivo 14 bis b, que es el recién recuperado Marc Casadó. En esta última tirada, publicada el 28 de octubre, figuran además dos últimos fichajes del Deportivo: Josema Giménez (52) y Adama Traoré (62).

En los kioscos, cada sobre cuesta un euro y tiene en su interior ocho cromos, pero hay un señor, bien conocido por todos en este ritual de los domingos, que por ese precio te permite acceder a su mesa y elegir en sus tacos, perfectamente ordenados y clasificados por equipos y demás categorías (Prime, Liga Fantasy, Draft 23 y Últimos Fichajes) ese mismo número de adhesivos, con la ventaja de que seleccionas los que quieres. A este peculiar vendedor le escasean, claro, los cromos más cotizados de la cuarta edición.

'Paquetes alternativos' de cromos organizados por equipos PATRICIA G. FRAGA

En menor medida, se mueve la colección de cromos que vienen en chicle de Liga Este (solo hemos visto a una persona interesada, así como las cartas del coleccionable Adrenalyn XL LaLiga EA Sports de Panini y las de Megacracks, ambas de la misma marca. También hay quien todavía intercambia cromos (de nuevo de Panini) del último Mundial, el que le dio la gloria a España en Nueva York.