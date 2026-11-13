El futuro del periodismo con el fútbol como eje vertebrador: Juan Ignacio Gallardo y José Félix Díaz inauguran 'Falas Dépor'

Juan Luis Rodríguez Cudeiro, director de DXT Campeon; Juan Ignacio Gallardo, director de Marca; y José Félix Díaz, director de AS Quintana

El museo del Deportivo acogió en la tarde de este viernes el estreno de ‘Falas Dépor’, evento por el que durante todo el fin de semana desfilarán numerosos protagonistas para participar en una serie de charlas con el equipo blanquiazul como eje central en su 120 aniversario. Carlos Ballesta, figura histórica de la entidad, fue el encargado del discurso inicial. “A historia do Dépor merece ser contada. É parte da identidade da Coruña e de Galicia”, afirmó.

Juan Luis Rodríguez Cudeiro, director de DXT Campeón, moderó la primera charla, con presencia de Juan Ignacio Gallardo, director de Marca; y José Félix Díaz, su homólogo en As. Los dos invitados felicitaron al Deportivo por su aniversario y coincidieron en señalar lo extraño que resultaba verlo lejos de la máxima categoría. “Recordar lo que has sido te hace más grande en el presente y en el futuro. El Depor está creciendo para volver a ser grande, y lo hace de una manera sostenible. Era un atropello verlo en Segunda B. Ver al Depor jugando contra filiales del fútbol gallego (no voy a nombrar a ninguno) me chirriaba.”, aseveró José Félix Díaz. Gallardo también fue claro: “Hay clubes cuyo sitio es la Primera División. El Depor es uno de ellos. Al menos para la gente de mi generación. Pero el presente es importante: si no estás, te vas apartando de la elite y las nuevas generaciones ya no te ven como equipo de Primera. Las nuevas generaciones creen que España siempre gana. En todo caso, el fútbol premia a quien hace las cosas bien, aunque tarde”.

En la parte inicial de la charla, Cudeiro quiso saber cómo compaginaban Díaz y Gallardo su amistad tras décadas compartiendo redacción con su actual rivalidad profesional, ya que el actual director de As pasó gran parte de su carrera en Marca. “Yo me he ido de Marca a As. Es como si Iago Aspas ficha por el Dépor”, bromeó Díaz, que reconoció que no puede renunciar a su “sentimiento”por Marca. “El factor humano está por encima del todo, aunque luego tengamos una rivalidad en la web y en los kioscos”, zanjó Gallardo.

Una de las cuestiones que Cudeiro formuló de manera directa a sus interlocutores fue preguntarles qué es para ellos un periódico en 2026, en un momento en el que los periódicos en papel conviven con sus versiones en web y las redes sociales. “La esencia es la misma, conseguir información y trasladarla a la audiencia. Cambia el soporte, que evoluciona. Pretendo mantener esa esencia”, respondió Gallardo. “Tenemos que luchar por seguir siendo medios de comunicación. Tú ahora puedes poner periódicos en la puerta de un colegio o de la universidad, y a ver si lo coge alguien. Negar esa realidad sería de necios”, añadió José Félix Díaz. En ese punto, Gallardo afirmó que la sociedad está “cada vez peor informada”, y el director de As le dio la razón y añadió: “Y deformada, se creen todos los bulos”.

En cuanto al futuro de la profesión, también expresaron sus opiniones. “Las nuevas generaciones de periodistas no sé mueven de la silla. Yo antes iba a la puerta del Bernabéu a verlas venir y me tiraba ocho horas allí. Allí empecé a conocer a la gente, explicó Díaz. “El acceso al deportista de elite esta muy limitado. Los clubes consideran que les valen sus canales oficiales. El aficionado no debe conformarse con eso”, aseveró Gallardo.

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En lo que ambos coincidieron es que la de periodista es una profesión, en cierto modo, atípica y vocacional. “Un periodista lo es 24 horas al día”, dijo tajante Díaz. Y Gallardo también fue muy claro. “Tú puedes ser un funcionario del periodismo o ser un buen periodista. Es como un sacerdocio: nadie es cura solo ocho horas al día”.

Los directores de Marca y As también debatieron sobre la Inteligencia Artificial (IA) y su influencia en el periodismo, un asunto en el que mostraron opiniones divergentes. “A mi no me ha aportado nada”, afirmó José Félix Díaz. “Pues yo les diría a los jóvenes periodistas que intenten formarse en IA. Es una amenaza, pero hay que hacer que juegue a nuestro favor. La IA jamás dará un noticia”, espetó Juan Ignacio Gallardo. Hubo tiempo también para hablar de la rentabilidad económica del periodismo deportivo. “Nadie quiere regalar su trabajo. En prensa deportiva hay que tener en cuenta que la gente no necesita nuestra información para vivir. El objetivo es ofrecer una información de pago que sea atractiva. En todo caso, España es en cierto sentido un país de “piratas”, en el que se aplaude a quien defrauda a Hacienda”, explicó Gallardo. José Félix Díaz también se pronunció: “La piratería no es exclusiva de España. Todo el mundo intenta evitar pagar”.

Antes de cerrar la charla, Cudeiro preguntó a ambos por su primer recuerdo del Dépor. “En verano, en el pueblo en Extremadura, sacábamos las sillas al fresco y veíamos el Teresa Herrera. Es uno de mis recuerdos de infancia. Además, viví en Riazor el penalti de Djukic y eso te llega muy adentro”, relato Gallardo. Pero la respuesta más curiosa la dio José Félix Díaz: “Mi padre, para conquistar a mi madre en su día, le dijo que era primo de Chacho”, confesó para poner fin a una charla cercana y muy fluida en todo momento.