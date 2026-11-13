Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El Dépor presenta ‘Dépor, voa’, un documental que muestra desde dentro el regreso a Primera 

La producción, dividida en dos capítulos, repasa la transformación deportiva, institucional y social del club

Esther Durán
13/11/2026 12:57
Antonio Hidalgo en la celebración del ascenso en Valladolid
Antonio Hidalgo en la celebración del ascenso en Valladolid
Quintana
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Deportivo prepara el estreno de ‘Dépor, voa’, un documental que repasa desde dentro una de las etapas más importantes de su historia reciente: el camino de regreso a Primera División y la transformación que ha vivido la entidad durante ese proceso. El club dará a conocer el primer avance de la producción este domingo 15 de noviembre, en el marco de las jornadas Falas Dépor.

La serie documental, estructurada en dos capítulos, arranca en el tramo decisivo de la temporada 2025-26, cuando el equipo afrontaba el reto de recuperar su sitio en la máxima categoría del fútbol español. A partir de ahí, reconstruye los acontecimientos que marcaron el ascenso y acompaña al espectador en un recorrido que va más allá de lo sucedido sobre el terreno de juego.

Rubén Ventureira y José Manuel García, en lapresentación de las jornadas Falas Dépor

Este fin de semana el fútbol se habla en A Coruña

Más información

‘Dépor, voa’ no se limita a contar una historia deportiva. La producción amplía su mirada al conjunto de la entidad y muestra el trabajo que hay detrás de un club profesional: desde la cantera y el fútbol femenino hasta la dirección deportiva, las infraestructuras y el área social. También reserva un espacio destacado para la afición, protagonista de un camino que ha estado marcado por el compromiso y el sentimiento deportivista.

El documental aborda, además, los preparativos para el regreso a Primera División y los movimientos que protagonizaron el verano de 2026. Una etapa en la que el Deportivo tuvo que afrontar nuevos retos y tomar decisiones para sentar las bases de su proyecto en la máxima categoría.

Blanca muestra su cromo de Adama Traoré con el Dépor

El 'mercado' donde Adama Traoré y Giménez son los más cotizados del Dépor

Más información

Para construir este relato, el club cuenta con material audiovisual exclusivo grabado durante los últimos meses. El resultado pretende ofrecer una perspectiva diferente sobre el presente del Deportivo, acercando al espectador a las personas, las decisiones y los procesos que habitualmente quedan fuera del foco público.

El primer adelanto podrá verse este domingo en Falas Dépor, donde el club descubrirá las primeras imágenes de un documental que quiere explicar cómo se ha construido el regreso del Deportivo a la élite y qué hay detrás de una transformación que va mucho más allá de los 90 minutos de cada partido.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Antonio Hidalgo en la celebración del ascenso en Valladolid

El Dépor presenta ‘Dépor, voa’, un documental que muestra desde dentro el regreso a Primera
Esther Durán
Kevin Sánchez observa el balón durante el Atlético de Madrid-Deportivo

La plantilla larga corta las alas del Fabril en Primera
Xurxo Gómez
Giménez y Aubameyang tratan de ganar un balón aéreo durante el Deportivo-Sevilla

Las seis vértebras fijas de la columna del Deportivo
Xurxo Gómez
Bil Nsongo celebra con su gesto habitual el tanto que marcó con Camerún frente a Namibia

Bil Nsongo vuelve a marcar con los Leones Indomables
Lois Novo