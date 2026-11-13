El Dépor presenta ‘Dépor, voa’, un documental que muestra desde dentro el regreso a Primera 

Antonio Hidalgo en la celebración del ascenso en Valladolid Quintana

El Deportivo prepara el estreno de ‘Dépor, voa’, un documental que repasa desde dentro una de las etapas más importantes de su historia reciente: el camino de regreso a Primera División y la transformación que ha vivido la entidad durante ese proceso. El club dará a conocer el primer avance de la producción este domingo 15 de noviembre, en el marco de las jornadas Falas Dépor.

La serie documental, estructurada en dos capítulos, arranca en el tramo decisivo de la temporada 2025-26, cuando el equipo afrontaba el reto de recuperar su sitio en la máxima categoría del fútbol español. A partir de ahí, reconstruye los acontecimientos que marcaron el ascenso y acompaña al espectador en un recorrido que va más allá de lo sucedido sobre el terreno de juego.

Este fin de semana el fútbol se habla en A Coruña Más información

‘Dépor, voa’ no se limita a contar una historia deportiva. La producción amplía su mirada al conjunto de la entidad y muestra el trabajo que hay detrás de un club profesional: desde la cantera y el fútbol femenino hasta la dirección deportiva, las infraestructuras y el área social. También reserva un espacio destacado para la afición, protagonista de un camino que ha estado marcado por el compromiso y el sentimiento deportivista.

El documental aborda, además, los preparativos para el regreso a Primera División y los movimientos que protagonizaron el verano de 2026. Una etapa en la que el Deportivo tuvo que afrontar nuevos retos y tomar decisiones para sentar las bases de su proyecto en la máxima categoría.

El 'mercado' donde Adama Traoré y Giménez son los más cotizados del Dépor Más información

Para construir este relato, el club cuenta con material audiovisual exclusivo grabado durante los últimos meses. El resultado pretende ofrecer una perspectiva diferente sobre el presente del Deportivo, acercando al espectador a las personas, las decisiones y los procesos que habitualmente quedan fuera del foco público.

El primer adelanto podrá verse este domingo en Falas Dépor, donde el club descubrirá las primeras imágenes de un documental que quiere explicar cómo se ha construido el regreso del Deportivo a la élite y qué hay detrás de una transformación que va mucho más allá de los 90 minutos de cada partido.