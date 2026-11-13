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Dépor

David Mella debuta en la selección sub-21: media hora como lateral y un penalti no pitado

El seleccionador lo introdujo en una defensa de cuatro por la izquierda en el sufrido triunfo de 'La Rojita' ante Japón

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
13/11/2026 21:16
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David Mella ya puede decir que es internacional sub-21 con España. El canterano del Deportivo ha alcanzado el último peldaño en las categorías inferiores de la Real Federación Española de Fútbol este viernes, cuando David Gordo le dio la oportunidad de estrenarse con el dorsal '20' en la espalda durante el amistoso que el conjunto hispano disputó contra Japón para comenzar a preparar el Europeo del próximo verano.

No fue un partido cómodo para España y no lo fue para Mella, que se estrenó con el combinado sub-21 disputando la última media hora y como lateral izquierdo. El coruñés entró en el Alfonso de la Hera en el minuto 60, cuando el combinado nipón ya dominaba claramente en el juego aunque no en el marcador, que era de 1-0 gracias a un gol de Alarcón en la primera parte.

Mella fue relevo de Álex Valle, jugador del Como, y ejerció como defensa izquierda en una zaga compuesta por cuatro futbolistas. Es decir, fue lateral tal y como adelantó el propio seleccionador cuando le convocó: "Se está adaptando a una posición que él nunca pensó que podría jugar. Porque si lo hablas con él, en la vida te diría que podría jugar de lateral. Pero lo está haciendo y haciendo muy bien".

El futbolista del Dépor cumplió en su cometido de cerrar la banda, aunque en una internada por su costado, cometió un posible penalti al flexionar el hombro y amplificar el espacio que ocupaba con su brazo, que impactó con el centro del rival. No lo vio en directo el colegiado ni sus asistentes y el hecho de que no hubiese VAR al tratarse de un amigable probablemente evitó que el teense acabase con esa pena máxima como borrón en su currículum.

Finalmente, Pablo García marcó el segundo gol y dio a España sub-21 una victoria marcada por su pegada frente a un rival que obligó al portero Bruno Iribarne a realizar un gran encuentro.

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