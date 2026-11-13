Amatucci logra su esperado debut con Italia sub-21 y Noubi se afianza en Bélgica

El once de Italia sub-21 que derrotó a Francia, con el deportivista Amatucci (segundo por la izquierda en la fila de abajo, con el dorsal 20) FIGC

Llegó por fin el estreno de Lorenzo Amatucci con Italia sub-21. El futbolista del Deportivo logró debutar en la tarde de este viernes con el combinado 'Azzurrini' en un encuentro que, además, acabó con notable alegría. Porque el equipo italiano logró imponerse 1-2 a la siempre fuerte Francia. Como también logró triunfar la Bélgica de Lucas Noubi en Alemania (1-2), con el central del Dépor disputando todo el encuentro.

No era más que un amistoso, pero Italia demostró que es una de las candidatas a llevarse el Europeo del próximo verano, para el que se clasificó después de ganar en la última jornada de la fase de grupos a la Polonia de Bright Ede -que no ha ido convocado en esta ventana por su lesión-. En aquel encuentro no estuvo presente Amatucci, aunque quizá su ausencia en la lista se debió a la lesión que sufrió días antes contra el Sevilla.

De este modo, el mediocentro del Deportivo tenía todavía la espinita de no haber podido debutar con Italia sub-21, combinado para el que había sido llamado en una sola ocasión. Fue al inicio del pasado curso, pero no llegó a tener participación.

Sí se la dio este viernes el seleccionador Silvio Baldini, que lo introdujo en el once titular y le dio 62 minutos. El cambio de Amatucci, que fue uno de los primeros relevados, llegó justo después del empate de Francia y antes de que Lipani colocase el 2-1 definitivo.

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El mismo resultado, aunque con signo inverso, se dio en Essen, Alemania, donde el conjunto local vio como Bélgica sub-21 lograba dar una pequeña sorpresa en este partido amigable entre dos conjuntos que estarán en el próximo campeonato de Europa de la categoría. Noubi fue titular, disputó los 90 minutos y completó una notable actuación, con 14 contribuciones defensivas en un encuentro en el que Lucas Stassin, jugador del Sevilla, repartió las asistencias de los dos goles de los 'Diablos Rojos'.

Duelo entre compañeros

Después de jugar ambos en la tarde de este viernes, Amatucci y Noubi se verán las caras el próximo lunes, pues Bélgica viaja a Italia para medirse en un nuevo amistoso con el que ambas selecciones cerrarán esta ventana FIFA.