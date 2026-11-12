Marc Casadó sobre su recuperación en tiempo récord: "Cuando el cirujano me dijo tres meses miré al médico del Dépor y le dije que eso no iba a pasar"

Marc Casadó, jugador del Deportivo, en rueda de prensa Germán Barreiros

Marc Casadó se confiesa. Lo hace sobre su proceso de recuperación, prácticamente en tiempo récord, de la fractura de clavícula que sufrió en el partido contra el Betis del pasado 20 de septiembre; su reaparición el pasado sábado frente al Espanyol, la actualidad del Deportivo así como los próximos partidos después del parón que incluyen el enfrentamiento contra su equipo, el Barcelona, ante el que no habrá cláusula del miedo.

Recuperación relámpago. "Ha sido un proceso complicado. Cuando llegué tenía muchas ganas de jugar muchos partidos y de poder ayudar al equipo. Al principio de temporada hubo una lesión, una caída y una lesión que cuando me operé me dijeron que sería tres meses. Yo ya no lo veía muy claro que llegara a esta cifra. Sabía que iba a luchar todo lo posible para poder volver al terreno de juego lo antes posible. Estuve en Barcelona con el Barça y con un preparador físico en el que confío mucho que me ha ayudado muchísimo. Y al volver aquí, el servicio médico del club la verdad que ha hecho un trabajo increíble que ha hecho que pueda volver mucho antes".

Acortar los plazos. "No es que lo pensase, es que lo tenía muy claro que iba a hacer todo lo posible para acortarlo. He gastado todas las balas para que así fuera. He hecho todo lo posible para poder ayudar al equipo lo antes posible. Y creo que lo hemos conseguido. Lo importante es que la zona de la lesión no se resiente nada, no la noto para nada ni en los entrenos ni en los partidos. Me acuerdo que cuando estaba en el hospital lesionado, vino el cirujano y me dijo que estaría tres meses de lesión. Y ya miré al doctor del Dépor y le dije que eso no iba a pasar".

Sorpresa hasta para los médicos. "Sí, creo que sí, porque creo que ninguno de nosotros nos esperábamos que en siete semanas pudiera volver a jugar. Cuando me dijeron el plazo, intenté fijarlo en nueve semanas. Era el plazo positivo para volver a jugar. Al final las cosas han ido muy, muy bien. Me acuerdo que el cirujano me dijo tres meses. Y cuando me vio al mes ya dijo que no, tres meses no van a ser. Es verdad que sus declaraciones no me han gustado mucho, porque creo que no le toca hacer este tipo de declaraciones, y más sin pedir permiso al jugador ni al club. Así que por esa parte creo que se podría haber hecho mejor. Pero lo importante es que la lesión está bien y yo me siento cómodo en el campo".

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La técnica de la hipoxia. "Eso es un trabajo que llevo un par de años haciendo ya, gracias a ese preparador físico que tengo en Cataluña, en Barcelona. Es un trabajo en el que siento que he mejorado mucho. Yo no sé explicar técnicamente lo que me mejora, pero sí que es verdad que supongo que me ha ayudado mucho. Aparte de eso han sido muchísimas cosas. Creo que esa persona en Barcelona es clave para cómo ha ido la recuperación. También es verdad que cuando volví aquí al mes, todo el trabajo de la parte médica del Deportivo y la vuelta a campo ha sido creo que inmejorable. Así que estoy muy contento".

Regreso y jugada polémica. "Si no estuviera al 100% no hubiera pisado en el campo, lo único que me ha jodido de esta lesión es no volver a la sexta semana porque me notaba ya para jugar. Pero es verdad que igual no tocaba porque el hueso aún no estaba del todo bien. Así que nada, me sentía preparado ya para jugar. El médico me dio el ok. Todo el mundo estaba de acuerdo en que podía volver a jugar. Hablamos con el Barça para ver si ellos daban también el ok y así fue. Así que nada, al entrar al campo sabía que podían pasar mil cosas. Al final estás disputando ahí con toda la energía en un partido de fútbol en el que los dos equipos no jugamos mucho. Y al final son cosas que pasan en los partidos. Lo importante es que yo estaba preparado para aguantarlos".

En perfectas condiciones. "La clavícula está perfecta. En ningún momento en toda la recuperación he notado algo que me hiciera parar. Al revés. Ahora mismo hablo con Mejuto, el doctor de aquí, y le digo que me sorprendo porque no noto absolutamente nada. La noto como nueva. Sí que es verdad que ahora falta trabajar todo el resto de cosas. Muscularmente, estar preparado para los ritmos de partido. Pero bueno, me noto muy bien también en esa parte".

Tiempo de adaptación. "Me operaron un lunes. El miércoles a la que pude levantarme de la cama me fui para Barcelona a empezar a recuperar. Y miércoles por la tarde yo estaba ya entrenando todo lo que era el tema de fuerza de piernas para volver lo más fuerte posible. Fue una situación complicada y jodida porque ahí sí que la cicatriz te molesta y estás incómodo haciéndolo. Pero yo sabía que esto me iba a ayudar a poder volver mucho antes y así lo hice".

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Reacción de los compañeros. "Es que me sorprendía hasta yo mismo. Yo tenía en mi mente volver después del parón. Creo que era un plazo bastante positivo para mí. Recordaba casi un mes de lo que me dijeron al principio. Pero creo que la recuperación ha ido tan bien que me noté preparado para jugar contra es Espanyol. Me tuvieron que frenar para intentar jugar contra el Osasuna porque me notaba bien para hacerlo pero me tuvieron que frenar un poquito. Así que tuve que ir frenando mis ganas e ir controlando que el hueso estuviera bien para poder competir".

Ganas de jugar con el Dépor. "Lo que más me jodió fue cuando empezaba a notarme un poco más con el ritmo de competición tener esta lesión que me volviera a frenar. Ahora al notarme muy bien, tengo muchas más ganas de que vuelvan los partidos ya después del parón, de poder competir con el equipo, ayudar al equipo e intentar hacer una buena campaña".

Riesgos. "Lo hablaba con Adama. El primer entreno que completé con el equipo estuve chocando y tirándome al suelo con Adama todo el entrenamiento y le dije que no había nada en el partido que pudiera hacer que tuviera más riesgo que eso. Sí que noté que desde que entré al campo buscaban un poquito esa zona. Es la picardía del fútbol. Pero bueno, ahí quedó. Ha habido caídas, ha habido choques, ha habido todo lo que puede haber en un partido de fútbol ya en los entrenamientos. Y, a ver, nunca se sabe, pero en ninguna situación he notado dolor, ni en un choque, ni en una caída, ni en ningún movimiento. Está completamente soldado. Bueno, eso lo tienen que decir los médicos, pero yo me lo toco al cien por cien".

Jugar contra el Barça. "Después del parón viene el Alavés, vamos a ir allí. Será un partido jodido, en el que tendremos que intentar sacar los tres puntos. Después viene el Barça, también será un partido especial para mí, como es normal. Pero creo que lo importante para el equipo es pensar el partido siguiente y prepararnos para ello".

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El secreto de la recuperación. "Yo empecé la recuperación en Barcelona, donde creo que hicimos las cosas muy bien, tanto con el Barça como con esta persona que comenté. Al volver aquí, creo que lo controlamos todo a la perfección. Ellos siempre tuvieron muy en cuenta que yo estuviera muy bien para jugar, que eso es algo que agradezco, que aunque yo tuviera muchas ganas de competir otra vez hasta que no hubiera el mínimo riesgo posible no me dejaron. También sorprendido con la evolución de Auba, que se ha recuperado muy rápido también, creo que el control que han tenido de las lesiones y la manera en la que hemos vuelto, habla muy bien del centro médico de este club".

Sentimientos en el momento de la lesión. "Llegué aquí con muy poco ritmo, me notaba muy pesado, no me notaba bien físicamente. Después de tres semanas me notaba mucho mejor, me empezaba a notar ya un poco como como me noto habitualmente y es verdad que me jodió porque me cortó otra vez toda esa progresión de esas tres semanas. Fue jodido. Al caer yo escuché como un crack. No me dolió, estuve cinco o diez minutos sin que me doliera, también eso me sorprendió, pero al tocarlo notaba que algo no iba bien y nada. Se lo dije al médico de aquí, que creía que estaba roto. Y me dijo que sí, sal de aquí porque seguramente se te ha roto la clavícula. Fue un momento jodido, pero es verdad que yo en la cabeza, en el momento que me rompí solo pensaba en qué hacer para volver lo más rápido posible, así que creo que esa parte la hemos conseguido".

Rendimiento del equipo en su ausencia. "Creo que el equipo ha competido muy bien, eso es algo que es importante en esta categoría. Creo que se han jugado grandes partidos y sobre todo ha habido partidos más complicados, pero que el equipo ha sabido competir y llevarse puntos y eso creo que nos va a ayudar mucho para poder hacer una buena temporada.

Sin cláusula del miedo contra el Barça. "Como decía Jiménez, los jugadores aunque estemos cedidos, queremos jugar el máximo número de partidos posible y yo intenté también poder jugar este partido y al final lo conseguimos. No sé cómo fue, la verdad, yo hablé con mi agente y le pedí que lo quería jugar todo. No sé cómo ellos gestionan la situación, pero al final creo que lo podré jugar".