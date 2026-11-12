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Dépor

Lionel Scaloni renueva como seleccionador argentino

El presidente de la Federación anuncia el acuerdo hasta el Mundial 2030 en la víspera del Clásico del Río de la Plata

Efe
12/11/2026 20:26
Lionel Scaloni, durante un entrenamiento de la selección argentina en Estados Unidos
Lionel Scaloni, durante un entrenamiento de la selección argentina en Estados Unidos
EFE/EPA/RONALD WITTEK
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Lionel Scaloni, que dirigió a Argentina en su triunfo en el Mundial de fútbol de Catar de 2022 y al subcampeonato en el celebrado en Estados Unidos el pasado verano, ha renovado como seleccionador del combinado albiceleste hasta el Mundial de España, Portugal y Marruecos de 2030.

"Es un día muy especial para toda la familia del fútbol argentino, vamos a anunciar la continuidad de Lionel Scaloni al frente del cuerpo técnico de la Selección Argentina", dijo en conferencia de prensa Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Scaloni en el césped del MetLife Stadium tras caer en la final con España

Vídeo | Las lágrimas de Scaloni cuando le preguntan por su futuro con Argentina

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Por su parte, el técnico agradeció al propio Tapia "y todo el mundo de la AFA" por confiar en él. "Es lo que queríamos todos en este momento", apuntó.

“Quiero agradecer al presidente y a la AFA por todo el esfuerzo. Estoy feliz. A pesar de que no son momentos fáciles para mis familiares, esto me llena. Es lo que queríamos todos desde el primer momento. Estamos igual que el primer día con la misma ilusión y con las mismas ganas de siempre, porque si no es imposible estar acá”, enfatizó el entrenador.

Scaloni, durante el partido entre España y Argentina

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“Después de pensarlo bien y charlarlo con el cuerpo técnico decidimos que lo mejor es continuar. Hemos llegado a un acuerdo rápidamente. A partir de ahora empieza un momento importante en nuestro proceso donde daremos oportunidad a chicos que vienen empujando desde atrás. Necesitamos la paciencia de todo el mundo porque son chicos con un potencial enorme pero quizás todavía no están para dar lo que nos dieron los Messi, Otamendi, Di María, u otros”, agregó el técnico.

Con respecto a la posibilidad de contar con Emiliano ‘Dibu’ Martínez en el arco de la selección en el amistoso de este viernes ante Uruguay, Scaloni sostuvo: “Pudo entrenarse normalmente en todas las prácticas pero un partido exigente como el de este viernes ante Uruguay es otra cosa. Luego de la última práctica tomaremos la decisión de si juega o no. Si está ‘Dibu’ Martínez el capitán será él y si no, será Gerónimo Rulli”.

El seleccionador argentino fue jugador del Deportivo entre 1998 y 2006, es el futbolista que más partidos de Champions League ha jugado con la camiseta blanquiazul (52) y conquistó con el club coruñés cuatro títulos: la Liga del curso 1999-00, la Copa del Rey de 2002 y las Supercopas de 2000 y 2002. En 2023 realizó el pregón de las fiestas de A Coruña y fue homenajeado en Riazor en el primer partido del Deportivo en aquella pretemporada, frente al Atlético Arteixo.

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