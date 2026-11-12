Leo Román se aferra a sus números para disipar las dudas

Leo Román detiene un remate durante el Deportivo-Levante Quintana

No hay nada como los datos para desmontar los relatos. Porque por mucho que los números se puedan escoger en cierta manera para modular discursos, el frío dígito no ofrece debate: es o no es. A esas estadísticas son a las que se pueden aferrar tanto Leo Román como el Deportivo para defender el papel del portero ibicenco en este turbulento aterrizaje en A Coruña. Porque el exguardameta del Mallorca ha ofrecido luces, como en su último partido en Cornellà. Pero también alguna sombra que ha puesto en duda la conveniencia de haber invertido una importante cantidad de dinero en su incorporación. Grandes paradas salpimentadas de errores con las manos y con los pies que han abierto el debate en torno a un arco blanquiazul que, sin embargo, está defendido por uno de los cancerberos con mejores registros de la Liga.

El portero de 26 años ha llegado a este según parón por fecha FIFA, en la frontera del tercio de competición disputado, como el tercer cancerbero con el promedio más positivo en el Trofeo Zamora. Román, uno de los doce metas que ha disputado la totalidad de los partidos, maneja un coeficiente de 1,17 goles por partido solo mejorado por el 0,83 que comparten Andrei Radu (Celta) y Jan Oblak (Atlético de Madrid), según Marca, encargado de otorgar el histórico premio.

Y es que a pesar de que Leo no logró su primera portería a cero hasta el pasado sábado —el Racing se ha quedado ya como el único equipo que ha encajado en todos los partidos de liga, un demérito que compartía con el Dépor—, solo cinco equipos han encajado menos goles que el conjunto blanquiazul: el Celta, el Madrid, el Atleti (10), el Athletic (11) y el Barça (13).

Leo Román le devuelve el abrazo al Dépor Más información

Con 14 dianas en contra se sitúa el bloque dirigido por Antonio Hidalgo, empatado con el Espanyol. Todas ellas llegaron con Román en la portería... aunque han podido ser alguno más de no intervenir de manera exitosa el portero de las Islas Baleares.

Siempre según los registros de Driblab, el guardián de la meta deportivista es el segundo portero que más goles ha evitado en la Liga, solo por detrás de Álvaro Valles, convocado por Luis de la Fuente para este parón de selecciones. Son 6,89 los tantos que se han quedado sin subir al marcador de los rivales del Deportivo gracias al portero, una cifra que está lejos del destacadísimo pico de 10,5 goles que acumula el del Betis, pero se sitúa por encima del 6,84 de Alfonso Herrero (Málaga), del 5,67 de Oblak y del 5,60 de Radu, que cierra el top-5.

De esta manera, la estadística de goles evitados permite establecer una aproximación con mayor claridad que otras métricas más basadas en volumen puramente cuantitativo (como los remates a puerta detenidos) cuánto valor tienen las intervenciones de un portero. A mayor probabilidad de gol en un remate detenido, mayor cifra acumulada en el total. A este cómputo se le restan los goles recibidos y se obtiene un dato final, que sirve para calcular la dificultad de las paradas de un meta.

De este modo, según la probabilidad de gol de los remates entre palos recibidos, el Dépor ‘debería’ haber encajado 18,9 tantos, la séptima cifra más alta. Pero únicamente ha recibido los citados 14. Es decir, el 70% de los goles esperados recibidos han sido evitados por el meta internacional con la selección española absoluta. Buenas cifras reforzadas por la actuación salvadora que logró tener el pasado sábado y que el propio Hidalgo quiso recalcar: "Estoy contento también por el partido de Leo, que lo necesitaba y nos ha sostenido".

Tres de cada cuatro

Por lo tanto, esta ‘calidad’ de sus intervenciones permite que Román destaque entre los porteros y le sitúa entre el selecto grupo de los mejores en cuanto a complejidad de sus paradas y al número de las mismas, que yéndonos a un puro dato numérico sin entrar en aspectos cualitativos es del 75,5% de los remates recibidos.

Es decir, Román detiene tres de cada cuatro disparos, un porcentaje que le coloca como el octavo portero de la Liga —con al menos 450 minutos disputados— en esta faceta. El futbolista nacido en Ibiza prácticamente mantiene un empate técnico con Unai Simón (75,6%), aunque se sitúa lejos de Ángel Fortuño. El portero del Espanyol, su último rival, ha detenido el 84,6% de los remates que ha recibido, mientras que Oblak, Courtois y Radu completan las posiciones de cabeza moviéndose entre el 80,6 y el 80%.

Los datos de Leo Román, comparados con los del resto de porteros de la Liga (jornadas 1-12) Driblab

Por lo tanto, para marcar una diana a Román hay que chutarle una media de 4,08 veces, un promedio que mejoran siete porteros más. Clave para ello es la habilidad del Deportivo para no permitir demasiados remates y de no mucho peligro, pues el balear es el tercero que más paradas ha hecho a disparos desde fuera del área: 16.

Sin embargo, Leo únicamente atrapa entre sus manos uno de cada dos remates (el 54,1%, concretamente). Es el décimo en este apartado, una circunstancia que ilustra uno de sus déficits: la técnica de rechace, que le costó un gol determinante frente al Sevilla y que a punto estuvo de costarle otro, en un error más grave, en los últimos minutos del duelo del pasado fin de semana en el RCDE Stadium. Villares salvó los cuartos.

El juego de pies

Mientras, en cuanto a su participación en el juego ofensivo del equipo con los pies, Leo Román es el cuarto portero que más interviene, con 27 pases por partido. Además, el meta del Dépor es uno de los que tiene un promedio más bajo en cuanto a la distancia media de sus pases: 31,7 metros.

Es decir, Román suele buscar a compañeros cercanos, ya que cuando mira lejos es uno de los metas con peor acierto a la hora de encontrar a un compañero. Aunque en esta faceta influye de manera evidente la poca capacidad del Deportivo para ganar duelos, más allá de la figura de Bil. Quizá esa circunstancia provoca que el portero no busque tanto juego en largo, algo que le penaliza de cara al aficionado… porque en el imaginario colectivo han quedado instaladas varias acciones de riesgo y su error ante Osasuna, que le convierte en uno de los tres porteros con una pérdida que ha derivado en gol. Un error que le marcó pero que empezó a dejar atrás frente al Espanyol, contra el que recuperó el aura de meta salvador que ya exhibió en su debut en Riazor frente al Elche.