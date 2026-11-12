La estadística avanzada coloca al Deportivo en puestos de Europa League

Yeremay Hernández trata de llegar al balón ante Moi Gómez y Rosier Quintana

La estadística avanzada ha permitido que en el deporte se pueda medir todo hasta el mínimo detalle. No hay club de élite que no maneje un ingente volumen de datos para acompañar con cifras tangibles percepciones subjetivas. Es la base para tomar decisiones en cualquier ámbito.

Esa evolución de la estadística tiene en los modelos probabilísticos una de sus ramas. Y el balompié, pese a que es uno de los deportes más complejos a la hora de predecir, no escapa de la tendencia. De ahí surgen los goles esperados o expected goals (cuyas siglas en inglés son xG), una métrica ya muy popularizada que permite cuantificar la probabilidad de que una situación de remate finalice en gol. Es decir, establecer cuánto de clara ha sido o no una ocasión.

De esta manera, los goles esperados ayudan a acercarse de una manera más objetiva a los méritos de un equipo durante un partido o un período de juego determinado. Aunque ni mucho menos pueden ejercer como verdad absoluta, ya que en un deporte como el fútbol, cada evento en forma de gol modifica de manera notable las circunstancias del encuentro. Así, un equipo podrá no haber tirado a portería durante 60 minutos y, una vez recibe un tanto, cambiar su predisposición e ir al ataque hasta acumular 15 remates en esa última media hora con un valor total de, pongamos, 2,8 xG. ¿Los habría generado de no encajar el gol del rival? Probablemente no.

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Por lo tanto, los goles esperados son solo una variable más que ayuda a comprender el desarrollo del juego. Pero a partir de ella se pueden proyectar más métricas. Una es su derivada de puntos esperados (expected points o xP), que, tal y como explica Driblab, “es un modelo que parte de los xG”.

“Una vez tenemos los xG de cada equipo, se elabora, a través de un modelo de distribución, lo que hubiera ocurrido si simuláramos el mismo partido miles de veces, logrando saber, precisamente, qué probabilidad tendría cada equipo de ganar, empatar y perder con esos mismos goles esperados generados. De esta forma, obtenemos un porcentaje de probabilidad para cada equipo y signo: victoria, empate, victoria del rival”, apunta el proveedor de datos avanzados especializado en el mundo del fútbol.

Así, una vez llevados todos los partidos de la Liga a este cálculo, la suma de los puntos esperados de cada equipo permite hacer una clasificación teórica, en la que se tendrían en cuenta los méritos de un equipo a lo largo de todos sus partidos de liga. Y en esta hipotética tabla, el Deportivo ascendería varios puestos más. Tanto que afrontaría este segundo parón por fecha FIFA, al borde de superar el primer tercio de competición, en sexta posición.

Clasificación real (izquierda) y clasificación en base a los puntos esperados otorgados por Driblab

Al menos así lo dice el modelo probalístico de Driblab, que establece al Dépor una puntuación teórica (unos puntos esperados o xP) de 17,4. Son 2,4 más de los que ha logrado en la realidad, por lo que se podría decir que el fútbol todavía le debe una al cuadro de Antonio Hidalgo. Por delante del Deportivo solo se situarían en función de la claridad de las ocasiones generadas en cada partido en comparación con las de sus rivales: el Barcelona, el Real Madrid, el Villarreal, el Athletic y el Atlético de Madrid.

De esta manera, el conjunto castellonense y el vizcaíno son los otros de los equipos de la primera mitad de la clasificación que se encuentran más abajo de lo que sus aficionados podrían defender observando su producción de oportunidades y su capacidad para negarle situaciones de gol a los rivales.

Mientras, el Atlético ha sumado bastantes más puntos de los que sus goles esperados a favor y en contra apuntarían en cuanto a probabilidad. Algo que también sucede con el Betis y, de manera muy notable, con la Real Sociedad: quinta en la Liga, este modelo de xPoints la coloca decimocuarta.

Partidos concretos

Clave para entender esta menor puntuación real del Dépor en relación a sus puntos esperados es observar todos y cada uno de sus partidos. En la primera parte de esta temporada, el conjunto blanquiazul solo superó en goles esperados al Valencia y al Getafe, por lo que tenía más puntos que los esperados. No le hacía falta generar mucho porque tenía pegada.

Relación entre puntos obtenidos (línea verde) y puntos esperados (línea roja) en cada partido Driblab

Pero a partir del partido contra el Sevilla, la tendencia ha sido opuesta. Contra el Betis produjo mucho más que el equipo verdiblanco (2,15 contra 1,45 xG) y ya sin Aubameyang, sucedió lo mismo ante la Real Sociedad (2,03 contra 0,87 goles esperados en contra o xGA), el Levante (1,74 por 0,61), el Atlético de Madrid (2,15 contra 1,89) y Osasuna (3,04 por 1,08). En algunos partidos sumó, pero únicamente en el último lo hizo de tres, lo que le hizo cosechar un déficit importante entre los puntos cosechados y los que indicaban los modelos que ‘debió’ sumar. Contra el Espanyol mereció menos, pero no tanto como para colocar el saldo de nuevo en cero y poder quedarse en paz con el ‘Dios del fútbol’, que todavía le debería un pequeño guiño al conjunto blanquiazul… si en el balompié las estadísticas valiesen para algo.