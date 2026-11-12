Este fin de semana el fútbol se habla en A Coruña

Rubén Ventureira y José Manuel García, en lapresentación de las jornadas Falas Dépor Quintana

No habrá fútbol de Primera este fin de semana, pero sí se hablará de fútbol de la máxima categoría en la ciudad. Y, como diría aquel clásico de la radio, se hará largo y tendido. Durante tres días de este fin de semana se desarrollará ‘Falas Dépor’, un programa cultural organizado por el club en el que la historia, la cultura, la música, la literatura, el cine y el periodismo se teñirán de blanquiazul con motivo del 120 aniversario de la entidad. Un total de ocho charlas de acceso gratuito. La inscripción se puede realizar en la página web del club en este enlace.

Será Carlos Ballesta, actual consejero del Deportivo y en su día jugador del club, el que dé la bienvenida a las charlas. Será en el museo, situado en Riazor, y justo antes de la primera mesa redonda.

Esa charla inaugural, que comenzará las 18 horas del viernes 13 y lleva por título ‘El Dépor en el panorama informativo nacional’, reunirá a los directores de los principales medios deportivos a nivel nacional: Juan Ignacio Gallardo, director de Marca; y José Félix Díaz, director de As. Juan L. Cudeiro, director de DXT Campeón, será el moderador.

‘Ídolos del ayer: antes del Súper Dépor’ es el título de la segunda mesa redonda, que también tendrá el museo como escenario. Comenzará a las 19.30 horas y contará con la participación de tres exjugadores del club en los años 60, 70 y 80 (Manolete, Ramón Piña y Carlos Ballesta) y de Inma Castañón, jugadora del Karbo Deportivo en los 80 y primera capitana de la selección española femenina. Como moderador ejercerá Paulo Alonso, jefe de la sección de deportes de La Voz de Galicia.

‘El Dépor es noticia: desde A Coruña para el mundo’ reunirá a cuatro periodistas que siguen la actualidad del Deportivo masculino y femenino: Sara Gallego, periodista de La Opinión de A Coruña; Pedro J. Barreiros, redactor de La Voz de Galicia; Lucía Dávila, de DXT Campeón y Movistar; y Silvia Carregal, directora de As Nosas. Se iniciará a las 20.30 horas, también en el museo del club, y será conducida por Marta Castro, responsable de Contenidos Digitales del RC Deportivo.

Tamar Novas, Susana Seivane, David Carabén, Manolete, Carlos Marañón, Enric González y Manjarín

El sábado se celebrarán tres nuevas charlas, las dos primeras en el Abanca-Espacio Avenida, en el Cantón Grande.

El día arrancará a las 10 horas con ‘Un Dépor de cine’. Carlos Marañón, director de Cinemanía y autor de varios libros sobre cine y fútbol; Olga Osorio, directora de cine y en cuya filmografía figura ‘¡Salta!’, que incluye un celebrado guiño deportivista; y Tamar Novas, actor que tiene dos papeles como seguidor deportivista en su trayectoria en el cine. José Luis Castro de Paz, Catedrático de Comunicación Audiovisual y socio de plata del Dépor, será el moderador.

A las 12 horas será el turno de la música. La mesa conducida por el periodista Víctor Losada, director de Riazor.org, reunirá a la gaitera Susana Seivane, que participa en ‘Voa’, himno del RC Deportivo, a Gandy, compositor de ‘El rock del Deportivo’, y a Paco Lodeiro, productor de programas musicales y cantante. En esta charla podría haber participado David Carabén, que es el líder del grupo indie Mishima, pero el catalán no vendrá a hablar de música, sino de historia del fútbol. Intervendrá en el último encuentro del día (a las 20 horas en el museo del club) en su condición de comisionado del 125 aniversario del FC Barcelona. La mesa se titula ‘Centenarios y campeones’ y en ella intervendrán también Javier Terenti, responsable del departamento de Historia del Sevilla FC y Lois Novo, asesor histórico del RC Deportivo y subdirector de DXT Campeón. Por tanto, serán tres los expertos en conservación y difusión del patrimonio de tres clubes campeones de Liga los que participarán bajo la batuta de Pepe Torrente, de COPE.

La última jornada será en el Abanca-Espacio Avenida Kiko Novoa (Radio Galega) moderará a partir de las 10 horas ‘El Dépor sí tiene quien le escriba’, que congregará a tres periodistas: el boirense Xosé Hermida, autor de ‘Arsenio, el fútbol del brujo’; el barcelonés Enric González, periodista, autor de ‘Historias del calcio’; y el betanceiro Xesús Fraga, Premio Nacional de Narrativa 2021. El punto final, bajo la batuta de Adrián Candal (Radio Coruña), se pondrá a partir de las 12 horas con los históricos Nando, Manjarín y Manuel Pablo, en la charla ‘Ídolos de ayer: el Súper Dépor”.