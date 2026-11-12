El Deportivo transforma su área en terreno de baja producción

José Giménez presiona a Iván Romero durante el Deportivo-Levante Quintana

Ha llegado noveno, empatado en la octava posición con el Villarreal, a la segunda las tres fechas FIFA de la temporada. Y no lo ha hecho por haber disfrutado de un calendario asequible o por contar con una pieza desequilibrante en ataque como Pierre-Emerick Aubameyang -que también-, sino sobre todo por haber alcanzado un equilibrio futbolístico que se ve reflejado en sus números defensivos. Y es que el Deportivo ha logrado que en este primer tercio de liga, su área sea un terreno de baja producción para los rivales.

Quizá no lo parezca por su única portería a cero, lograda además en el último partido previo al parón de selecciones después de once jornadas encajando partido sí, partido también. Pero el Dépor es uno de los equipos de Primera División que menos facilidades concede al rival cerca de su área. Así lo demuestran no solo los 14 goles que ha encajado el conjunto dirigido por Antonio Hidalgo, que proyectan una media de 1,17 por encuentro, sino también el hecho de que únicamente el Villarreal y la Real Sociedad han sido capaces de marcarle más de un gol al equipo coruñés.

Se protege bien la escuadra deportivista, que es el octavo equipo de la categoría que menos remates permite a los contrarios, siempre según datos de Driblab. Y es que el bloque defensivo blanquiazul únicamente concede 12,2 disparos por encuentro, una cifra que se sitúa muy próxima a los 11,8 del pasado curso, cuando estaba en Segunda.

Leo Román se aferra a sus números para disipar las dudas Más información

Apenas ha notado el salto de categoría el Dépor en este sentido, ya que únicamente hay siete equipos en toda la liga con mejores cifras en cuanto a volumen de remates en contra. Todos ellos están por delante en la clasificación general salvo el Alavés. El conjunto babazorro, próximo rival del cuadro coruñés a la vuelta del parón (sábado 21, 14.00 horas) es la única escuadra con menos puntos que el Dépor que es capaz de mejorarle sus registros en cuanto a permisividad, con 11,2 remates en contra por duelo.

Esta media, además, se eleva por los duelos en los que hay delante equipos que juegan competición europea, ya que únicamente el Villarreal (17), el Getafe (14), la Real Sociedad (13) y el Atlético de Madrid (19) han logrado fabricar ante el Dépor más remates que esos 11 que maneja de promedio el cuadro de Riazor. El Betis, un 'equipo Champions' se quedó en 10, misma cifra que registró el Espanyol en Cornellà el pasado sábado.

De baja calidad

Pero más allá del número total de disparos está la ‘calidad’ de los mismos. Porque no es lo mismo facilitar un remate desde fuera del área con muchos cuerpos entre balón y portería que permitir un disparo del rival mano a mano con el portero. Se mueve todavía mejor en estas lides el Dépor, que es el sexto equipo que menos goles esperados concede por partido: 1,16.

De esta manera, solo Barcelona (0,97), Villarreal (0,99), Real Madrid (1,02), Atlético (1,09) y Athletic Club (1,14) ofrecen un volumen de ocasiones claras más bajo que el del cuadro deportivista, que está logrando sentirse cómodo a la hora de proteger su portería a través de ser uno de los equipos que más bajo defiende. Se maneja bien protegiéndose cerca de su área el equipo, que ahora debe poner el foco en minimizar sus errores más bien puntuales para que el esfuerzo colectivo cristalice en más puertas a cero.