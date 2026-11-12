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Dépor

El Deportivo suspende los abonos que se revendían para la visita del Barcelona y anuncia sanciones

El club advierte de que hay en circulación "entradas falsas" y recalca que solo la compra de boletos a través de sus plataformas garantiza la entrada a Riazor

Sergio Baltar
12/11/2026 13:51
Quintana. Deportivo - Las Palmas en Riazor. PÃºblico, jugadas, entrenadores, llegada de bus al estadio y celebraciones
La afición del Deportivo celebrando el ascenso en el último encuentro de la pasada temporada
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El Deportivo ha informado en la mañana de este jueves que ha "detectado revenda de entradas e abonos" para el encuentro del primer equipo masculino ante el Barcelona, previsto para el domingo 29 de noviembre.

"Unha vez identificados os abonados implicados, o Club xa procedeu a suspender os seus abonos para o citado partido e abrirá os correspondentes expedientes disciplinarios. Estes procedementos poderían concluír coa cancelación definitiva da súa condición de abonado, de acordo coa normativa aplicable", apuntó el club en un comunicado difundido a través de sus redes.

Adama Traoré, durante el partido ante Osasuna en Riazor

Agotadas en tres horas las entradas para el Dépor-Barça

Más información

Además, el Dépor alerta de que existe un flujo de "circulación de entradas falsas" para el partido y recuerda a todos los aficionados "a importancia de adquirilas exclusivamente a través das canles oficiais" del club. "A compra de entradas en plataformas non autorizadas ou a particulares supón un risco de fraude e non garante o acceso ao estadio. O Club continuará vixiando e actuando fronte a estas prácticas para protexer os seus abonados e garantir a seguridade no acceso ao estadio", finaliza la entidad.

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