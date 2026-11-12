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Dépor

El Deportivo abre el plazo de solicitud de entradas para la visita a Mendizorroza

El conjunto blanquiazul se medirá al Alavés el sábado 21 de noviembre a las 14.00 horas

Bea Arrizado
Bea Arrizado
12/11/2026 17:27
Afición del Deportivo presente en el RCDE Stadium
Afición del Deportivo presente en el RCDE Stadium
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El Deportivo ya trabaja con la mirada puesta en el encuentro ante el Alavés (sábado 21, 14.00 horas en Mendizorroza), el primero que afrontará el equipo tras un nuevo parón internacional. Y la afición blanquiazul, que tendrá que vivir un fin de semana sin competición, ya piensa también en un nuevo desplazamiento, para el que ya se ha abierto el plazo de solicitud de las entradas.

Será además un desplazamiento que, gracias a la fecha y hora del partido, facilita el viaje para los seguidores deportivistas. A Coruña y Vitoria están separadas por unos 594 kilómetros (cinco horas y media en coche, aproximadamente), una distancia que permite a la afición estar presente para apoyar a su equipo.

La entidad herculina ha informado de que el Alavés ha cedido un total de 280 entradas que se pondrán a disposición de los abonados y abonadas del Deportivo. El precio de cada entrada será de 30 euros. De esta forma, las personas abonadas interesadas podrán realizar su solicitud desde este mismo jueves 12 de noviembre hasta el próximo lunes 16 a las 09.00 horas, clicando en este mismo enlace.

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Cada abonado o abonada podrá solicitar un máximo de dos entradas, aunque la presentación de la solicitud no garantiza su adjudicación. Así, en caso de que el número de entradas solicitadas supere las 280 localidades disponibles, el Deportivo realizará un sorteo público que será retransmitido en directo a través del canal oficial del club en YouTube. El día y la hora de dicho sorteo se comunicarán una vez acaba el plazo de solicitud.

El club blanquiazul informará directamente por correo electrónico a las personas solicitantes del resultado del proceso, así como de los plazos para completar la compra y del procedimiento a seguir para la entrega de entradas.

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