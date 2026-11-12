David Mella: "Recuperar el nivel que la gente espera de mí conlleva más esfuerzo futbolístico y mental que el trabajo en la sombra durante la lesión"

La llamada de España sub-21 ha convertido los últimos días de David Mella (Teo, 2005) en una experiencia difícil de olvidar. En pocas horas, pasó de hacer planes para el fin de semana libre debido al parón por una nueva ventana internacional a entrenar con la absoluta a las órdenes de Luis de la Fuente, ya que fue uno de los elegidos por el seleccionador riojano para completar la sesión de los campeones del mundo que tuvo lugar el pasado lunes. El canterano del Deportivo atraviesa un momento especial tras superar una larga lesión, mientras todavía se asienta en Primera División, a la vez que se adapta a una nueva posición en el campo que ha dado mucho que hablar durante las últimas semanas.

El viernes estaba haciendo planes para ver cómo pasaba el fin de semana del parón y el lunes entrenando a las órdenes de Luis de la Fuente. ¿Cómo asimila uno esta situación?

Es difícil de asimilar. Entrenar con la absoluta, aunque fuera para complementar un poco ese trabajo compensador de las dos partes del primer equipo, es un orgullo para mí.

No deja de ser el seleccionador que hizo a España campeona del mundo hace apenas unos meses. ¿Cómo fue entrenar con él?

Es una persona bastante normal. Bajó a saludarnos y nos soltó un par de chistes. Es una suerte poder aprender de los mejores.

Solamente participaron algunos de la sub-21 en esta sesión, ¿les explicaron por qué los eligieron a ustedes?

Creo que éramos los que más podíamos entrenar dentro de los que jugaron o no jugaron (en la jornada de Liga del fin de semana) y nos llamaron a los que menos participamos o los que habíamos jugado hacía bastante ya.

David Mella se estrena a las órdenes de Luis de la Fuente en el primer entrenamiento de España Más información

Del 0 al 10, ¿cuánto le sorprendió la llamada de la sub-21?

Un siete u ocho. No me la esperaba. Había algún compañero lesionado, entonces a lo mejor sí que esos dos puntitos que llegan al 10 son los que me hacían dudar un poco.

En todo caso, tiene que tener un sabor muy dulce este premio después del trabajo de los últimos meses. El fútbol va muy rápido, pero en marzo estaba pasando por quirófano.

Sí, la verdad que es trabajo que llevo día a día. Gracias también a los compañeros con los que entreno, que hacen que sea mi mejor nivel, y estoy muy contento de estar aquí.

¿Qué es más duro, ese trabajo en la sombra durante la recuperación, o estos primeros meses, donde, como ya tiene el alta, parece que tiene que ser de la noche a la mañana el mismo jugador de siempre?

La segunda. El llegar al nivel que toda la gente espera. Creo que intentar llegar a ese nivel conlleva más esfuerzo futbolístico y mental. Es más complicado que el trabajo en la sombra durante la lesión.

El caso es que tiene 21 años y está jugando en Primera División. ¿Es como lo esperaba cuando soñaba con ello?

Al fin y al cabo, te sorprende el nivel. Aunque sepas que es la élite y que es una de las mejores ligas del mundo, igualmente te sorprende a nivel futbolístico. Es una pasada estar en Primera con 21 años y afrontar lo que sea. Además, tengo la gran suerte de tener unos compañeros de diez siempre. Tenemos un muy buen grupo y eso ayuda a que te adaptes y que tengas la mejor visión para poder coger esta Primera División lo mejor posible. Todos mis compañeros son muy buenas personas, tanto los extranjeros como los que hablan español. Y futbolísticamente te ayudan mucho a coger tu nivel al 100%.

David Mella, durante un entrenamiento con la selección sub-21 RFEF

Bueno, y haber llegado con el Dépor.

Haber podido llegar con el club que te brinda la oportunidad y que te lleva dando oportunidades toda la vida... poder jugar en Primera con tu equipo es el mejor premio.

A usted la lesión no le dejó estar sobre el césped cuando se certificó el ascenso y tampoco disfrutar del verano, ¿cómo lo vivió?

No tuve mucho verano, pero sí que pude disfrutar mucho las semanas anteriores con el tema de ascenso. Eso complementó un poco todas las semanas de trabajo y el no desgastarme en verano. Además, gracias al trabajo de los fisios, preparadores físicos, readaptadores y todo el cuerpo médico que forma el Dépor, pude volver lo antes posible y creo que también antes de lo previsto.

Uno de los grandes debates en el deportivismo actualmente lo tiene a usted en el centro. ¿De qué tiene que jugar David Mella?

De lo que me pongan. David Mella tiene que jugar lo que le pongan. Como extremo que fui toda la vida, y siendo la posición en la que llevo entrenando desde siempre, creo que uno nunca se para a pensar que puede jugar una posición más atrás. Pero, como dije siempre, si tengo que jugar de lateral izquierdo, pues adelante y lo cogeré con muchas ganas y buenos ojos.

¿Es posible no disfrutar de algo que se hace bien?

Hombre, puedes no disfrutarlo y no gustarte, pero creo que al final, si acabas jugando y acabas haciéndolo bien, yo creo que tienes que disfrutar.

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¿Considera que le faltan cosas para adaptarse a esa posición de lateral?

Defensivamente, es lo que más me va a costar y lo que más voy a tener que trabajar. Si aquí en la selección tengo que jugar de lateral izquierdo, intentaré adaptarme y en el Dépor jugaré donde me ponga y donde el míster me necesite... aunque de momento allí soy carrilero derecho (risas).

En poco más de una semana ya está otra vez compitiendo con el Dépor. ¿Qué esperas un poco de esta temporada?

No voy a decir que vamos a hacer grandes cosas porque es muy complicado meternos arriba entre los ocho primeros, pero sí que por lo menos afianzarnos en mitad de tabla y no pasarlo mal durante la temporada.

Antes comentaba que los compañeros le ayudan mucho a estar en su mejor nivel. A usted, que es tan joven, tuvo que impresionarle ver entrar por la puerta del vestuario a jugadores como Aubameyang, Adama Traoré, Giménez…

Entran con tanta naturalidad y con esa forma de ser que tienen que al final piensas que son compañeros que llevas con ellos toda la vida y que no piensas en que sea, pues, por ejemplo, Aubameyang, el máximo goleador de la Europa League, que Adama lleve toda la vida jugando fútbol de élite, Giménez más de trece años en el Atlético de Madrid… Al tratarte como si fueras uno más, como ellos, ayuda a que no te impacte tanto.

Eso sí, llegue quien llegue al vestuario, todos siguen coincidiendo en que usted es el más divertido.

(Risas). Creo que es por una mezcla entre el pelo, que soy un terremoto, y que no me callo la boca. Al final, uno intenta siempre que la gente esté feliz y siempre intento estar lo más contento posible porque cuando uno está contento, va todo mejor.