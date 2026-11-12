Bil Nsongo vuelve a marcar con los Leones Indomables

Bil Nsongo celebra con su gesto habitual el tanto que marcó con Camerún frente a Namibia FECAFOOT

Bil Nsongo volvió a ver portería con la selección de Camerún en su cuarta aparición internacional, el partido de clasificación para la Copa de África 2027 en que los Leones Indomables vencieron a Namibia (2-0) en el Kouekong Stadium de la ciudad de Bafoussam.

El ariete deportivista marcó el gol de la tranquilidad. Corría el minuto 29 cuando Bil remachó al borde del área pequeña un fenomenal servicio desde el extremo derecho de Bryan Mbeumo, delantero del Manchester United. Los pupilos de David Pagou se habían adelantado por medio Saidou Alioum Moubarak (m.16). El técnico sustituyó al deportivista por Iván Cédric en el minuto 80.

Bil Nsongo suma dos goles en cuatro apariciones con la selección absoluta de Camerún. Una media anotadora de un gol cada dos partidos al alcance de muy pocos delanteros internacionales en todo el mundo.

Los Leones Indomables lideran el grupo G con 7 puntos en tres partidos. El próximo lunes devuelve la visita a los namibios.

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Turno para los sub-21

Después de la actuación de Bil Nsongo, este viernes será turno para los tres sub-21. Lucas Noubi, Lorenzo Amatucci y David Mella juegan frente a Alemania, Francia y Japón, respectivamente.

Noubi ya es un veterano con el equipo belga sub-21, con el que ya ha disputado siete encuentros. Los Jeunes Diables visitan a Alemania, en un encuentro que comenzará a las 18.00 horas en el estadio An der Hafenstrasse de Essen. Noubi se verá las caras con uno de los jugadores de moda en la Champions League, el capitán germano Nicolò Tresoldi, que ha destacado en los primeros partidos con el Brujas.

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Si Noubi ya tiene un bagaje con la sub-21 de Bélgica, Amattuci podría debutar con los Azzurrini, con quienes ya fue convocado hace poco más de doce meses, pero se quedó sin saltar al césped. El mediocentro se medirá a uno de los combinados más potentes de continente, en el que destaca la presencia del hermano de Kylian Mbappé, Ethan (Lille), el delantero Mathys Tel (Tottenham) y un jugador de la LaLiga EA Sports, el defensa Jeanuël Belocian (Racing de Santander). La cita es en el estadio Francis Le Basser, en Laval, localidad natal de Pierre-Emerick Aubameyang, a las 18.30 horas.

Media hora después, arrancará en el Francisco de la Hera de Almendralejo el encuentro entre España y Japón, en el que otro deportivista también podría sumar su primera internacionalidad sub-21. David Mella se encuentra a las órdenes de David Gordo e incluso el pasado lunes tuvo la oportunidad de participar en el entrenamiento de la selección absoluta en Las Rozas.

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José María Giménez será el último en entrar en acción. En su caso será en un amistoso que suele tener poco de ello. La edición número 215 del Clásico del Río de la Plata enfrentará a Argentina y Uruguay a partir de las 20.00 hora local (00.00 horas en Galicia) en un escenario mítico como La Bombonera, el hogar de Boca Juniors.