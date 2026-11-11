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Dépor

Pepe Mel despierta y evoluciona satisfactoriamente de un ictus

El exentrenador deportivista, ingresado desde el pasado día 1, da muestras de una buena evolución 

Efe
11/11/2026 23:32
Pepe Mel, durante su época como entrenador del Deportivo
Archivo DXT Campeón
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El exentrenador del Deportivo Pepe Mel ha despertado y dado muestras de una buena evolución una vez que se le ha retirado la sedación con la que permanecía en la UCI del hospital sevillano en el que está ingresado desde que el pasado 1 de noviembre sufrió un accidente vascular cerebral del que fue operado con éxito, informaron fuentes del Real Betis.

El técnico madrileño y uno de los símbolos del Betis como jugador y entrenador, según las fuentes familiares citadas por el club bético, seguirá preparándose para volver a pasar por quirófano y corregir la malformación congénita que está en el origen del episodio vascular.

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La familia ha agradecido las muestras de cariño de todo el mundo del fútbol en general y del Betis y los béticos en particular, y ha enfatizado que Pepe Mel seguirá luchando 'Gracias a Dios'.

Pepe Mel, de 63 años, ha entrenado, entre otros y además del Deportivo y el Betis, a Murcia, Tenerife, Getafe, Alavés, Rayo Vallecano, Las Palmas, Málaga y Almería.

El técnico madrileño llegó al Deportivo mediada la temporada 2016-17 tras la destitución de Gaizka Garitano. Tras evitar el descenso a Segunda, continuó al mando del equipo coruñés en el curso 2017-18, pero los malos resultados le costaron el cargo después de solo nueve jornadas, cuando le relevó Cristobal Parralo. En total, Mel dirigió al Deportivo en 24 encuentros, todos de Primera División, con un balance de seis victorias, siete empates y once derrotas.

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