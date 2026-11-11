El segundo reinicio de Bright Ede con el Dépor ya está a punto

Bright Ede cae lesionado en el Dépor-Levante QUINTANA

El viento ha cambiado definitivamente en el Dépor en lo que al estado de la enfermería se refiere. El camino que parecía de dirección única iniciado en septiembre, donde Antonio Hidalgo no paraba de acumular bajas, ha tornado ahora para alivio de unos servicios médicos que ven cómo reciben elogios por los regresos tempranos de Aubameyang y Casadó. La siguiente recuperación será la de Bright Ede, que, si bien no será tan sorprendente como las anteriores, supone el regreso de uno de los jugadores que mejores impresiones había dejado en el arranque de curso blanquiazul.

Fernando Soriano apostó por añadir al proyecto de regreso a la élite una gran dosis de talento joven llegado de más allá de las fronteras españolas. Amatucci, que ya tenía experiencia en el fútbol nacional, pero también jugadores como Asp Jensen o el propio Ede, al que con un puñado de encuentros en la máxima categoría de Polonia ya lo seguían de cerca varios clubes potentes del continente.

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El Dépor logró adelantarse para hacerse con el potencial de un central de 19 años en una operación que provocó varios arqueos de ceja cuando se conocieron las cifras, a pesar de que nunca llegaron a confirmarse de forma oficial. El cuánto ha costado pronto se convirtió en cuánto vale una vez que Ede se puso a jugar. Su puesta en escena junto a Lucas Noubi, formando una pareja inexperta, pero con un techo altísimo, dejó detalles interesantes. Pero esa primera irrupción se vio truncada por uno de los pecados de juventud que este tipo de futbolistas está condenado a cometer. Un grave error ante el Valencia, que costó un gol, aunque afortunadamente no la victoria, lo mandó a la nevera durante tres jornadas consecutivas en las que no sumó ni un minuto.

El primer reinicio del polaco llegó ante el Betis y esta vez con la ventaja de tener al lado una figura jerárquica como la de Josema Giménez. El castigo tuvo efecto y durante tres encuentros Ede fue una pieza infalible en el eje de la zaga junto al uruguayo. Fiable en la salida de balón, rápido al corte e insuperable en los duelos hasta el punto de que los rivales terminaban evitándolo para buscar otros caminos hacia la portería de Leo Román. “Tengo un hijo de 19 años y no tiene esa madurez. Es un chico que tolera bien la presión y que puede estar mucho tiempo concentrado. Escucha mucho y se complementa con Giménez, que le da tranquilidad”. Tardó poco en convencer a Hidalgo.

Nuevo obstáculo

Enlazó tres buenas actuaciones hasta que una lesión lo volvió a apartar de los terrenos de juego en el tramo final del encuentro con el Levante. En esta ocasión no fue por un error propio, sino por una jugada desafortunada tras un mal apoyo después de ser empujado por un rival. Pero el caso es que uno de los diamantes que el Dépor reclutó en el mercado, sin duda el que hasta el momento ha dado señas de poder brillar con más fuerza, ha tenido que posponer su despegue un mes.

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Ahora, ya sobre el verde y trabajando con el grupo, afronta su segundo reinicio en el que además tendrá que enfrentarse a otra de esas lecciones que el fútbol profesional siempre le pone a estos jóvenes talentos: la competencia. Porque en su ausencia, un compañero como Miguel Loureiro ha dado un paso adelante y no se lo está poniendo fácil al entrenador para retirarlo del terreno de juego. Por lo que, desde el encuentro con el Alavés cuando regrese la competición, Bright Ede tendrá que completar su camino de vuelta convenciendo al técnico de que puede retomar su proyección justo en el mismo lugar que estaba antes de su lesión... y seguir con su evolución meteórica.