El Dépor advierte de que "tomará medidas" contra la reventa de abonos y entradas

Aficionados del Dépor, en la Oficina de Atención al Deportivismo

Pocas horas después de que se agotasen las entradas para el partido ante el Barcelona, el mismo día en el que habían salido a la venta, el Deportivo advierte de que "tomará medidas" ante la reventa de entradas y abonos. Así, la entidad blanquiazul ha emitido un comunicado oficial en el que deja clara su postura sobre este asunto.

Agotadas en tres horas las entradas para el Dépor-Barça Más información

Comunicado del Deportivo

El RC Deportivo, en el marco de sus competencias y en protección de sus intereses y de los de su masa social, se encuentra monitoreando todo tipo de plataformas digitales y diversas redes sociales a través de su Departamento de Seguridad con el objetivo de detectar anuncios y ofertas que tengan por objeto la comercialización fraudulenta de entradas y títulos de abono de temporada del Club.

De conformidad con la normativa interna del Club, de obligado cumplimiento para todo abonado y adquirente de una entrada, ante la identificación de este tipo de comportamientos se procederá a la incoación inmediata de expedientes disciplinarios sancionadores al respecto, resultando que dichas actuaciones podrán derivar, al tratarse de una infracción muy grave según la referida normativa, en la prohibición de acceso a las instalaciones deportivas donde se celebren acontecimientos o espectáculos deportivos organizados o gestionados por el RC Deportivo por un período comprendido entre 2 y 5 años, y la pérdida de la condición de abonado durante el mencionado período de sanción.

Asimismo, la totalidad de los expedientes e indicios recabados serán formalmente puestos en conocimiento de las autoridades competentes, al objeto de que se instruyan las diligencias oportunas para la depuración de las responsabilidades adicionales que igualmente pudiesen existir en este ámbito para las personas infractoras.

El RC Deportivo reitera su tolerancia cero ante prácticas especulativas y fraudulentas como las descritas, que vulneran los derechos del Club así como los del deportivismo, y adoptará cuantas medidas sean necesarias durante la temporada para prevenirlas y erradicarlas.

El club recuerda también a sus abonados que, en el caso de no poder asistir a alguno de los encuentros, tienen a su disposición el sistema de liberación de asientos. Esta opción permite poner su localidad a la venta para ese partido y obtener un retorno económico equivalente al 50 % del importe de la entrada, en caso de que esta sea finalmente vendida.