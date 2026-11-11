Bebeto no se olvida del Dépor al sentarse en la mesa de los más grandes: "A Coruña siempre estará en mi corazón"

Bebeto con el trofeo que lo acredita como miembro del Salón de la Fama @FAMASALON

Bebeto no se olvida del Deportivo ni de A Coruña. El exdelantero brasileño, uno de los grandes ídolos de la historia blanquiazul, volvió a demostrar el cariño que guarda por el club y la ciudad durante su incorporación al Salón de la Fama del Fútbol Internacional, cuya decimocuarta ceremonia de investidura se celebró este martes en Pachuca, México.

El campeón del mundo con Brasil en 1994 tuvo un recuerdo especial para el deportivismo y celebró el regreso del conjunto coruñés a Primera División con un nuevo mensaje que refuerza su vínculo con la hinchada herculina: "A Coruña siempre estará en mi corazón. Han regresado a Primera: es el sitio del que nunca deberían salir. ¡El Dépor es de Primera!".

Bebeto también quiso poner palabras a la relación que mantiene con la ciudad y con el club en el que dejó una huella imborrable. "Tengo un amor, un cariño muy grande por el Deportivo. La ciudad es como si fuera mi casa", expresó. Un sentimiento que se mantiene intacto pese al paso de los años y que volvió a quedar patente durante un homenaje que reconoce su trayectoria internacional.

El brasileño compartió protagonismo en la ceremonia con otras grandes figuras de la historia del fútbol. Junto a él fueron investidos el croata Davor Suker y el peruano Teófilo Cubillas, además de nombres de la talla de Thierry Henry, Miroslav Klose, Alessandro Del Piero y Fernando Torres, todos ellos campeones del mundo con sus respectivas selecciones.

Durante su intervención, Bebeto también recordó también su especial relación con México, país en el que comenzó su trayectoria internacional al conquistar el Mundial sub-20 de 1983 en el Estadio Azteca. "Estoy feliz de estar en México. Regresar a este país me hace muy feliz. Un homenaje como este me hace sentir en casa. Tengo una emoción muy fuerte por este reconocimiento que corona una historia muy linda como ídolo del fútbol", señaló.

18 nuevos miembros de la aristocracia

La generación de 2026 del Salón de la Fama quedó integrada por 18 personalidades del fútbol. En la categoría de decanos internacionales también fue homenajeado el brasileño Sócrates, fallecido en 2011, mientras que la japonesa Homare Sawa encabezó las incorporaciones en el apartado femenino. El recinto reconoció asimismo a figuras destacadas del fútbol mexicano, entre ellas Fabián Estay, Humberto Suazo, Antonio Mohamed, Christian Giménez, Oribe Peralta y Ramón Morales.