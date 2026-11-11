Aubameyang, Yeremay... ¿y quién más?: el próximo reto de Antonio Hidalgo en el Dépor

Antes del parón, Antonio Hidalgo recibió dos grandes noticias con los regresos prematuros de Pierre-Emerick Aubameyang y Marc Casadó. La baja del gabonés fue especialmente dura, teniendo en cuenta que su puesta en escena como deportivista fue brillante, firmando cinco goles y dos asistencias. Ahora, durante el descanso por los compromisos internacionales, el técnico del Dépor tendrá un periodo de reflexión para averiguar la respuesta al próximo reto que afronta en el banquillo blanquiazul: encajar las piezas alrededor de sus dos estrellas ofensivas.

Conseguir retener a Yeremay un verano más ante los cantos de sirena que llegaban desde diferentes puntos del fútbol europeo fue uno de los éxitos del mercado del Dépor en su regreso a Primera. Movimiento que se potenció todavía más con la llegada de Auba y el sueño de que el 7 y el 10 lideraran el ataque herculino en el ilusionante proyecto de vuelta a la élite.

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Pero los problemas físicos se entrometieron en el camino de esa pareja idílica. El canario se pasó el verano al margen por una pubalgia que retrasó su estreno en la máxima categoría hasta la jornada 2 en Málaga. Cuatro semanas más tarde era Aubameyang el que tenía que frenar por un problema en el menisco. Son siete los partidos en los que ambos han participado, pero únicamente firman 182 minutos juntos sobre el terreno de juego. Es decir, ni siquiera un 17% del tiempo total que el Deportivo ha jugado esta temporada en Primera.

“El Dépor debería cuidar y no perder el hecho de jugar con dos puntas” Simón Lamas, técnico del Bergantiños

Por el camino, el técnico blanquiazul ha tenido que ir buscando soluciones para ganar tiempo mientras recuperaba dos de los principales argumentos ofensivos. Y ahí es donde ha aparecido, entre otros, Bil Nsongo. El camerunés, que suma dos goles e infinitas horas de trabajo para el equipo, se ha confirmado como un delantero más que válido para jugar en el primer escalón del balompié nacional y se ha ganado un puesto por méritos propios en la ecuación del preparador catalán, que más pronto que tarde tendrá que decidir cómo le hace hueco a Yeremay y Aubameyang (solo han sido titulares en un encuentro) y, sobre todo, quién los acompaña.

Plan variable

Simón Lamas, técnico del Bergantiños, Fabio Rodríguez, preparador del San Tirso, y el entrenador José Luis Lemos tienen claro que su colega en el banco del Dépor cimentará su ataque a partir de ahora en los dos puntales que por fin tendrá a disposición, aunque dudan en cómo ajustará el resto y, sobre todo, si se decantará por una única opción. “Todas las combinaciones parten con ellos como grandes protagonistas”, apunta el director técnico desde As Eiroas. “A partir de ahí, se abren muchos escenarios. Circunstancias en las que estará entrenando y planificando el ataque. Pero ellos son los más importantes. Auba está mostrando liderazgo y capacidad para resolver situaciones y de Yere todavía espero su mejor versión”.

“Tiene muchas variantes, muchas opciones. No creo que se vaya a ceñir a algo concreto. Si opta por reforzar el centro del campo, creo que Bil sería el ‘sacrificado’ según los contextos, pero creo que se va a adaptar. Siempre lo hace. Por encima de ‘morir con lo mío’, creo que irá jugando con las piezas”, considera un Fabio que pone en valor la versatilidad de Hidalgo.

“Me gustaría mucho ver a Yeremay por detrás de los delanteros” Fabio Rodríguez, preparador del San Tirso

Lemos, por su parte, cree que la primera intención del técnico blanquiazul será proteger la medular. “Siempre quiere ser fuerte dentro. Tener amplitud con ese quinto hombre por fuera como puede ser Mella, dos puntas y tres en el centro. Quizá adelante a Mario Soriano para juntar por detrás a Amatucci con Casadó”. Eso sí, sacar del campo al delantero camerunés, “lo está poniendo muy complicado”, implica perder una válvula de escape. “Si decides ir con tres por dentro, tienes que asumir riesgos, atraer la presión alta y salir combinando. Con Bil sabes que si te van arriba, tienes esa referencia para las caídas del resto. Uno de cara, que sería Yeremay y luego Aubameyang, que siempre ataca bien esa última línea”.

En este escenario está de acuerdo Lamas, que en todo caso hace una importante defensa de Bil. “Creo que su irrupción ha sorprendido incluso a Hidalgo. Todo lo que genera, cómo se retroalimenta con Aubameyang. Me parece que el hecho de jugar con dos puntas es una opción que el Dépor debe valorar mucho, cuidar y no perder”. Y es que para el entrenador del Bergan, lo que más puede hacer dudar a Hidalgo es el aspecto defensivo. “Es una patata caliente a nivel de equilibrio. Amatucci, Soriano, Yeremay y los dos delanteros... Quizá quedes un poco cojo para recuperar y transitar, algo que el Dépor ha hecho muy bien estos años. ¿Pero quién recupera ahí? Y luego a nivel defensivo, hay que ser capaz de soportar defensas organizadas ante rivales con capacidad para tener el balón... y también está la cuestión de la estrategia, en la que Bil y Auba son muy importantes. Primero para mí son los dos puntas, luego ver cómo integras a Yeremay y a partir de ahí, crecer”.

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Ninguno de los tres se la juega a que la primera opción por la que apueste Hidalgo será la definitiva, en parte porque, como apunta Lemos, está demostrando ser un entrenador con gran capacidad de gestión y de adaptación incluso dentro de un mismo encuentro. “Sin conocer el vestuario por dentro, me da la sensación de que todo el mundo está aceptando bien su rol. Eso lo maneja bien, es muy bueno en eso. Interviene rápido en el partido, ante Osasuna el cambio de Mella… Y cómo va utilizando un poco todo. Tiene una riqueza tremenda”.

“Quiere ser fuerte por dentro, quizá adelante a Mario, con Casadó y Amatucci” José Luis Lemos, entrenador

En esa combinación que junta a los tres en ataque, Fabio pone sobre la mesa otro de los debates recurrantes del último año y medio: la posición de Yeremay. “Me gustaría mucho verlo por detrás de los puntas. No sé cuál sería la fórmula y cómo podría equilibrarse, pero me gusta mucho. Él mismo debería abrirse a ello también. Sobre todo teniendo a esos jugadores por delante. A nivel defensivo quizá lo camuflas más por fuera, pero por dentro tiene que dar un paso adelante. Hay que pedirle más cada año. La capacidad que tiene para traer rivales... sería muy curioso de ver. A veces lo veo muy lejos de la zona de último pase. Viene muy abajo para asociarse, pero con ese último pase, ese regate en última línea... me gustaría verlo más cerca del área”.

Adama Traoré, un especialista

Otro de los dilemas recientes entre el deportivismo es la participación de Adama Traoré en el equipo. Buena parte de la afición reclama más minutos para el extremo, pero Hidalgo ha reiterado en varias ocasiones que está intentando que incorpore otras cosas que le permitan considerarlo como una opción para salir de inicio.

Para el propio Fabio, este escenario tardará en producirse. Si se produce. “Creo que no logrará hacerse con el puesto de titular. Es que además, si ves lo que le da al equipo incluso en situaciones de ir por debajo en el marcador... le da frescura, agita el partido... y creo que un jugador que está tan encasillado en ese rol, lo veo complicado. En defensa, a nivel de conceptos... quizá es lo que le ha faltado siempre para dar el salto a los equipos de primer nivel”.

“Si me preguntas por Adama, eso ya es otra película”, sostiene Lemos, que también tiene claro que será complicado que encuentre el espacio para ser una pieza de partida. “Me está gustando cuando entra. Es vertical y hace daño siempre. Pero me da que está para eso, un especialista para esos minutos. Creo que esta situación se alargará en el tiempo”.

La diferencia en cuanto al extremo catalán la pone Simón Lamas. El técnico de Vilalba comparte con sus compañeros el pensamiento de que el catalán tiene ciertos problemas defensivos, pero al que le ve potencial para ser una herramienta útil en Riazor. “De momento no, es un jugador más para alterar el ritmo del partido. No sé si por el aspecto condicional o por el defensivo, que se puede corregir con trabajo. Pero creo que habrá contextos en casa en los que sí pueda salir de inicio. Ese potencial en la banda, con Bil y Auba cargando el área... aunque eso seguramente acabaría desequilibrando al equipo. Pero al final el Dépor en Riazor está dando imagen de dominio, que llega con facilidad y con mucha gente. Fuera lo veo más complicado, salvo que con trabajo mejore a nivel defensivo”.