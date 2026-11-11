Agotadas en tres horas las entradas para el Dépor-Barça

Adama Traoré, durante el partido ante Osasuna en Riazor Patricia G. Fraga

Cinco horas pasaron desde que salieron las entradas para el partido que enfrentará a Deportivo y Barcelona el próximo 29 de noviembre a las 16.15 horas en Riazor, hasta que el club anunció de manera oficial el 'sold out'. Los tickets, que se pusieron a la venta en la mañana de este miércoles a un precio que partía de los 110 euros, generaron grandes colas virtuales y horas de espera para aquellos aficionados que quisieron adquirir un pase para ver el duelo ante el conjunto azulgrana.

El club coruñés puso localidades disponibles solamente para abonados y miembros de los colectivos Deportivista y Deportivista+, y ya han informado que a partir de ahora saldrán únicamente a la venta los asientos que liberen las abonadas y abonados, los cuales recibirán el 50 % del precio neto de venta.

Estas entradas se podrán comprar a través de la página web oficial del club y su APP, a excepción de las correspondientes a Marathón Inferior, cuya disponibilidad puede consultarse en la Oficina de Atención al Deportivismo (OAD), donde deben adquirirse de forma presencial. Tal y como informó el Dépor a mediados de agosto, y todavía en pleno conflicto por las nuevas medidas que querían instaurar en esta zona del estadio, esto se debe a que las personas que quieran hacerse con uno de esos asientos tendrán que acudir a las oficinas del club para llevar a cabo un proceso específico, con el principal objetivo de identificar al usuario final. Por otro lado, en el caso de que un abonado de Marathón Inferior quiera ceder su asiento a otra persona, el titular deberá facilitar a través de la plataforma online habilitada por el club el DNI de la persona que ocupará su lugar.

Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces confirman el acuerdo con el Dépor: "Borrón e conta nova" Más información

Los asientos que sean liberados también podrán adquirirlos de forma exclusiva los socios, Deportivistas y Deportivistas+ hasta el próximo miércoles 18 de noviembre a las 10.00 horas, y posteriormente, en el caso de que todavía haya localidades disponibles, se podrán a disposición del público general.