Catorce peñas del Deportivo reclaman transparencia a la Federación: "No se están implicando y no nos están informando"

Marathón Inferior, durante el partido ante el Valencia en Riazor Quintana

El pasado 10 de julio, el Deportivo hizo pública su decisión de no renovar el acuerdo que mantenía con la Federación de Peñas desde 2017, apenas unos días después de informar de las nuevas medidas que tenían previsto implantar en Marathón Inferior. Tras varias protestas y negociaciones, el club coruñés y los socios de esta grada llegaron a un punto de encuentro y el conflicto terminó, pero no sucedió lo mismo con la renovación del convenio con las peñas. Ahora, cuatro meses después, ambas partes continúan sin alcanzar un entendimiento, lo que ha llevado a 15 agrupaciones blanquiazules a hacer público su malestar con la gestión de la situación por parte de la Federación.

A través de un comunicado conjunto, denuncian la falta de información por parte del organismo y desvelan que a principios de julio el Deportivo se puso en contacto con cada peña para conocer sus necesidades y propuestas. Fue en este punto cuando la Federación les pidió que rechazasen esa vía de comunicación directa para afrontar la negociación de manera colectiva. “Todas y cada una de las peñas aceptamos, pero no ha habido reciprocidad. Hay nula comunicación y cero transparencia. Consideramos la actitud de la Federación algo así como una negociación a título personal. Es el juguete en donde solo ellos tienen voz y voto, mientras obvian las demandas y necesidades de las agrupaciones a las que dicen representar. Esperamos que, haciéndolo público, ayude a que nuestra opinión sea tenida en cuenta”, afirman en el escrito.

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Miguel Nine, miembro de la peña RCD London, explica que el objetivo del comunicado no es hacer una crítica a los integrantes de la Federación, sino mostrar su descontento con la manera en la que se está gestionando la negociación. “Lo que queremos es expresar la manera en la que entendemos que están llevando el tema del nuevo convenio. Vemos que hay una diferencia con cómo se han implicado con las medidas que querían implantar contra los socios de Marathón Inferior, cosa que evidentemente todo el mundo aplaude, pero cuando tocó negociar nuestros derechos, la implicación no ha sido la misma. La Federación de Peñas no representa a los socios de Marathón, ni siquiera representa a los socios, representa a las peñas. Que el organismo que te tiene que dar voz esté metido en una lucha que no le compete, aunque todos estemos de acuerdo en que se les apoye, pero cuando llega el momento de reivindicar lo suyo, no toma ninguna medida. Eso nos hace sentir que los peñistas en sí no les importamos nada”, señala.

En ese sentido, considera que faltó iniciativa para mostrar un conflicto que, a su juicio, sigue siendo desconocido para buena parte del deportivismo. “No han hecho ningún tipo de protesta pública ni le han dado visibilidad y nos sentimos un poco ninguneados en ese aspecto. En A Coruña creo que nadie sabe que entre las Peñas y el Deportivo todavía no hay acuerdo ni convenio de colaboración, porque la Federación no ha hecho nada para darle voz al asunto”, continúa.

El portavoz de RCD London insiste en que no se trata de algo personal y reconoce que la reacción al comunicado no ha sido especialmente buena. “Tenemos un grupo de WhatsApp en el que nos comunicamos todos y está un representante de cada peña. La verdad es que no les sentó muy bien. Creo que hay que tener un poco de amplitud de miras. Yo no tengo nada en contra de la Federación. Esto es una crítica a la manera en que se está llevando el tema de la negociación del nuevo convenio, que no es la adecuada porque no se están implicando y porque no nos están informando”, apunta.

Entradas visitantes

El acuerdo entre el Deportivo y la Federación de Peñas regulaba, entre otras cuestiones, el reparto de entradas para los desplazamientos. El convenio establecía que un 40% de las localidades que recibe el club para la grada visitante se destinaría a las peñas federadas. “Quiero hacer énfasis en que no están subvencionadas ni hay ningún tipo de ayuda en ese aspecto. Si tú estás dentro de una peña, que eso lo hacen todos los clubes, porque yo conozco a peñas del Celta aquí en Londres y es lo mismo, pues tienes preferencia para comprar estas entradas. Las peñas se llevan un porcentaje y el resto el Dépor las reparte como les parece. Pero este no es el tema que más nos preocupa. No quiero que esto se vea como que levantamos la voz porque no tenemos entradas. No tenerlas es una consecuencia, pero lo que estamos denunciando es que no hay implicación ni transparencia. No sabemos en qué punto están las negociaciones. No se informa, si se les hacen preguntas, no responden, te dan largas... Y llevamos así ya casi un tercio de Liga”, subraya.

Estas peñas no contemplan retomar las conversaciones individualmente con el Deportivo y Miguel defiende que debe seguir siendo algo conjunto: “Somos parte de la Federación de Peñas, pagamos nuestra cuota anual y vemos esto como una negociación colectiva, porque todos en teoría deberíamos tener los mismos intereses. Yo no veo esto como crear una negociación cada uno por su lado, porque si ellos no están siendo capaces de sacar el convenio adelante con el apoyo de las más de 160 peñas federadas que hay, imagínate si lo hacemos cada uno por su cuenta".

Además, considera que la solución, en primer lugar, pasa por protestar, como considera que sí se hizo durante el conflicto de Marathón Inferior. “Cuando querían imponer aquellas medidas abusivas, hubo manifestaciones, comunicados, cese de animación... Es una manera de visibilizar. Si no haces nada, la gente no sabe que hay un conflicto y entonces nadie te va a apoyar. Lo que demandamos es que luchen y que sean combativos. No puede ser que no tengas un convenio y que nadie alce la voz, que parece que le debes un favor al Deportivo. Tienen que entender que, como miembros de un colectivo, no estamos de acuerdo con la manera en la que nos están llevando y no es nada en contra de ellos, sino en la manera en que están gestionando esto”, termina.