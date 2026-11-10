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Dépor

Orden y Talento emitirá este lunes un programa especial en directo

El vídeopodcast de Dxt Campeón continúa durante el parón y realizará una edición en la que los espectadores también serán protagonistas

Esther Durán
10/11/2026 20:04
Unos de Nuevo ahora es Orden y Talento
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El vídeopodcast de Dxt Campeón no descansa durante el parón de selecciones. Orden y Talento continuará con su cita habitual y ofrecerá este lunes 16 de noviembre una edición especial en directo, a partir de las 14.00 horas, para repasar toda la actualidad del fútbol, los compromisos de los internacionales blanquiazules y responder a las preguntas que lleguen por parte de la audiencia.

Como cada semana, Lucía Dávila, Jorge Lema, Xurxo Gómez y Beatriz Arrizado se pondrán al frente del programa, que en esta ocasión permitirá también contar con una mayor participación de los espectadores, ya que podrán trasladar sus cuestiones de forma anticipada a través de las redes sociales, tanto en los comentarios del último capítulo publicado en YouTube como en un espacio que se habilitará en X e Instagram, además de poder hacerlo también durante la propia emisión, dejando sus comentarios y preguntas en vivo.

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Orden y Talento #54 | Así vimos el Espanyol 0-0 Deportivo

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De esta forma, Orden y Talento mantiene su actividad en una semana sin competición de clubes y apuesta por un formato en directo para acercar todavía más el vídeopodcast a sus espectadores.

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