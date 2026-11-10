Miguel Loureiro se lo pone difícil a los chavales del Dépor

Miguel Loureiro en el Espanyol-Dépor FERNANDO FERNÁNDEZ

Cada futbolista tiene sus propios tiempos de maduración. Las circunstancias personales y profesionales obligan a veces a asumir responsabilidades antes de lo esperado. Algo así está viviendo Miguel Loureiro desde que llegó al Deportivo y especialmente esta temporada en la que, todavía sin haber cumplido los 30 años, el futbolista de Cerceda se ha convertido en todo un veterano de la defensa blanquiazul.

No será hasta dentro de unos días, el 21, cuando ‘Lou’ cambiará de década. Pero en el año y medio que lleva en Riazor desde su regreso a casa, no ha parado de impartir lecciones a un grupo de compañeros especialmente joven, pero con más pedigrí, en lo que a la línea de cobertura se refiere. Y en situaciones diferentes. El curso pasado lideró desde el primer momento con la confianza que le daba ser ‘el hijo de Hidalgo’, calificativo con el que a veces lo vacilan en el vestuario de manera amistosa. Tardó poco en demostrar que jugaba por méritos propios.

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Este verano llegó un nuevo reto. El regreso del equipo herculino a Primera, categoría en la que Loureiro todavía no había debutado, aparecía como una montaña considerablemente alta para escalar, teniendo en cuenta además el crecimiento de Lucas Noubi (que no se entiende sin la presencia del cercedense), el fichaje de otro joven talento como Bright Ede y la llegada a última hora de un jerarca como Josema Giménez. El más difícil todavía llegó en forma de problemas físicos, algo poco habitual en él, que lo obligaron a completar la pretemporada a medio gas.

No pudo participar en demasiados encuentros de preparación y empezó la Liga en el fondo de la rotación. Hoy, a poco de que se cumplan tres meses desde el estreno ante el Elche, Miguel Loureiro es ya indiscutible en el centro de la defensa. Se fue al parón siendo uno de los jugadores con menos minutos de la plantilla (no alcanzaba los 200), y en las últimas tres jornadas lo ha jugado todo (270) dejando un nivel notable junto al ‘Pela’. “Lo mejor que tiene Lou es la capacidad de adaptarse a cualquier situación que le va viniendo. Es capaz de adaptarse y de ir mejorando en lo que se le va pidiendo. Es un jugador muy versátil, que te puede jugar en diferentes posiciones y, para un entrenador, eso es oro puro”. El propio Hidalgo no oculta su felicidad por ver cómo se asienta en la élite uno de sus protegidos.

Lección para todos

El camino hacia la cima ha estado lleno de obstáculos para Loureiro y quizá por eso tenga siempre presente que bajar los brazos no es una opción. “Penso que é un bo espello no sentido de que no fútbol, cada un ten o seu camiño. Non todos temos o talento ou a fortuna. Hai mil factores que inflúen no poder chegar ou non (...) creo que tamén a nivel humano e a nivel de formarte como persoa, axuda un montón. Ao final, tes que aprender a asimilar situacións, a saber que determinadas decisións non tomadas por ti e que non esperabas tamén inflúen, e fante madurar e medrar como persoa”. Así se manifestaba al poco de aterrizar en A Coruña en una entrevista a Dxt Campeón, una mentalidad que ha vuelto a poner en práctica para demostrar que tiene nivel de sobra para jugar en el primer escalón del fútbol nacional.

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La escalada de Loureiro ya ha tenido daños colaterales para algunos que estaban llamados a tener un papel más relevante. Sucedió con Arnau Comas y Dani Barcia el curso pasado y el presente, donde se han quedado relegados al ostracismo, y está sucediendo ahora con Lucas Noubi. El central es el último ‘perjudicado’ por la fiabilidad del futbolista que de joven pasó sin demasiada fortuna por las canteras de Dépor y Celta antes de empezar su odisea hacia el profesionalismo. Y quizá al futbolista belga, que no tiene minutos en Liga desde principios de septiembre, le vendría bien estudiar alguna de las páginas del libro de su compañero para aprender a hacerse fuerte ante la adversidad. “Empezó no jugando, jugó un partido o dos, luego dejó de jugar y ha vuelto a empujar otra vez para estar. Él siempre está disponible y, para un entrenador, eso es una bendición”. Estas últimas declaraciones también fueron de Hidalgo recientemente. Tienen tanto de elogio para uno como recado para el resto.

Y al último en ponérselo difícil es a Bright Ede. El polaco ha sido una de las irrupciones de la temporada. Más allá del error ante el Valencia, su rendimiento en el centro de la zaga y su sobriedad estaban siendo impropios de su edad para bien, pero una lesión ante el Levante lo apartó de la titularidad. En ese encuentro fue precisamente en el que le dio la alternativa a un Loureiro que se ha hecho fuerte en la posición. Ede está prácticamente recuperado y se le espera de nuevo apto a la vuelta del parón, pero como el resto de chavales en los últimos meses, no lo tendrán fácil mientras el veterano de Cerceda esté al frente.