El Deportivo de Primera División: una radiografía a través de siete métricas

Amatucci y Mario Soriano disputan el balón en el Deportivo-Osasuna Quintana

Suele decirse que, para comenzar a establecer las primeras conclusiones de una competición de la regularidad, es necesario dar un margen de al menos diez partidos. Alguno más ha transcurrido en esta Primera División que ha iniciado el segundo de sus tres parones del curso por fecha FIFA justo cuando se sitúa en la frontera del tercio de competición. Con doce fechas ya disputadas, el Deportivo avanza con paso firme en una categoría que conoce de sobra —tanto como que incluso es uno de los nueve únicos equipos que la ha ganado— y en la que, al mismo tiempo, es un recién llegado después de ocho años de ausencia y zozobra entre Segunda, Segunda B y Primera Federación.

Son buenos los registros del conjunto deportivista, que ha logrado afianzar ese carácter competitivo que ya enseñó el pasado curso en LaLiga Hypermotion. Porque desde la llegada de Antonio Hidalgo, el cuadro blanquiazul ha sacado unos resultados que son más brillantes que el juego desplegado. Sin embargo, con el salto de categoría, el cuadro herculino ha dado un paso adelante en muchas facetas, como demuestran estas siete métricas de Driblab, que sirven para conocer las características que el Dépor ha enseñado en estos tres primeros meses de competición.

Un ataque que ha perdido pegada

El Deportivo ha pasado de ser uno de los colectivos que más vivía de su efectividad de cara a puerta a encontrarse a deber en esta faceta. El cambio de tendencia se puede resumir en una palabra: Aubameyang. Porque las rotaciones, su lesión y su reingreso paulatino al equipo han provocado que el Dépor haya perdido mucha amenaza en su apartado ofensivo y, por ende, pegada.

Así se evidencia a través de la métrica que mide la diferencia entre los goles anotados (sin tener en cuenta los que llegaron de penalti o fueron en propia portería) y los goles esperados (expected goals o xG), útil para describir los niveles de efectividad y en la que ha caído al decimoséptimo puesto. De estar muy en positivo a encontrarse en -4,48, ya que a sus 12 goles anotados (15 en total) se le contraponen los 16,48 goles esperados que ha producido el equipo. Un buen volumen que da valor a la ‘calidad’ de las ocasiones, pese a ser el decimocuarto en número de remates totales.

Tan solo Villarreal, Osasuna y Valencia marcan menos goles que el Deportivo en relación a los que ‘deberían’, un balance en el que el Barça rompe registros, con un +12,65 con el que demuestra su veneno.

Un conjunto no demasiado profundo

No es el Deportivo un equipo con un enorme caudal ofensivo y eso se refleja en el número de veces que sus jugadores logran disponer del balón situados en el último quinto de campo. A través de esa métrica se puede intuir la capacidad de un equipo para ser profundo, una condición que no es ADN de este Dépor de Hidalgo, más pausado y combinativo, sin tantos futbolistas que estiren al espacio o tengan capacidad para llegar a línea de fondo.

Pese a que no destaca en esta métrica que más que cualificar describe, el Dépor tampoco es de los que menos llega a esos últimos 20 metros. Concretamente, es el decimotercero de la liga, con 51,6 veces por partido por las 90,60 del Villarreal, que gana por estrecho margen al Barça. En el lado opuesto, dos equipos muy directos como Osasuna o Getafe, que demuestran que jugar directo no es sinónimo de ser profundo.

Gráfica comparativa de los equipos de la Liga: eje X con profundidad y eje Y, velocidad de posesión Driblab

El Deportivo se toma su tiempo

Relacionada con esta última métrica está la de velocidad de posesión, que cuantifica cuánto de rápido se mueve el balón cuando un equipo dispone de él. El Deportivo es el segundo equipo de la liga que menos veloz es circulando la pelota, solo por delante del Celta, un conjunto muy controlador —de ahí sus pocos goles en contra— y al que le está faltando capacidad para sorprender a sus rivales.

No llega hasta ese punto el Dépor, que hace de velocidad lenta una virtud para controlar, pero sabe acelerar. El equipo no tiene demasiadas fases con balón (por eso no destaca en posesión o en posesiones de más de 10 pases), pero sí suele ser un equipo que cuando dispone de la pelota se quiere tomar su tiempo. No acelera, sino que baja las revoluciones del partido de una manera similar a la del Atlético de Madrid. Caso contrario a tres equipos como Rayo, Getafe y Osasuna que, con sus particularidades, juegan mucho más directo que el equipo blanquiazul.

La amplitud, un dogma para el Dépor

Quizá el Deportivo no sea el equipo más veloz a la hora de circular y el más profundo, pero sí tiene entre sus pautas marcadas la amplitud como mecanismo para abrir al rival. Hidalgo siempre ha sido del gusto de disponer de jugadores abiertos al mismo tiempo en cada una de las bandas para atraer el contrario por un sector y encontrarle luego en el lado débil opuesto. A ello se le une la intención de fijar a la defensa rival con varios futbolistas de última línea para generar espacios por dentro.

Precisamente ese patrón se ve reflejado en que el Dépor es el equipo cuyo bloque ofensivo ocupa un área mayor dentro del campo. Solo es más amplio y más largo el Betis. Esta condición de equipo abierto es totalmente opuesta a la de un Getafe que debe jugar muy junto para el juego directo o de un Racing que ya era muy ‘relacionista’ (tendencia a acerca a un alto número de futbolistas al balón) en Segunda. El riesgo sería acumular pérdidas con el equipo abierto que pillasen al equipo muy expuesto. Pero el Dépor está sabiendo minimizar esas transiciones a través de buenas ubicaciones, activación y vigilancias ofensivas óptimas.

Un bloque que defiende bajo

Durante un gran tramo de estas 12 primeras jornadas, el Deportivo ha sido el equipo que más bajo defendía de LaLiga. En los últimos partidos, el cuadro herculino ha elevado algo la altura de su última línea, circunstancia que no le ha servido para abandonar esa condición de colectivo que se protegía más cerca de su portería.

Sin embargo, el Dépor sigue siendo uno de los conjuntos que más se hunde para defenderse, con una distancia media de su línea defensiva en la fase sin balón de 31,90 metros por delante de la línea de gol propia. Su poca capacidad para presionar arriba le lleva a ser un conjunto con tendencia a protegerse junto y sin dejar demasiado espacio a sus espaldas, algo que ya era característico el pasado curso en Segunda División.

Solo promedian menos altura de su última línea el Valencia, Osasuna y un Espanyol que habrá que ver cómo evoluciona con la llegada de Sarabia. En el lado opuesto está, evidentemente, el Barça que eleva su línea defensiva casi 9 metros más de media que el Dépor (40).

Gráfica comparativa de los equipos de la Liga: eje X con distancia de la línea defensiva y eje Y, recuperaciones en campo contrario (jornadas 1-12) Driblab

No exponerse buscando recuperar arriba

Hidalgo reconoció el pasado curso que su equipo no disponía de futbolistas “robadores”, por lo que debía seleccionar bien sus momentos de presión para no exponerse. Tras un mercado de fichajes que no ha servido para mejorar en esa condición —de hecho, se podría decir que al revés—, la necesidad de competir en Primera División no ha hecho sino extremar esa necesidad de saber cuándo y cómo presionar para no desestructurarse como colectivo.

Así se ve en métricas como el número de recuperaciones en campo contrario, métrica en la que el Dépor tiene la segunda cifra más baja de toda la categoría, con 6,17 por partido, solo por detrás de las 5,75 del Betis. Y es que el conjunto herculino es un bloque eminentemente pasivo en esas primeras líneas, que buscan orientar la circulación del rival a zonas en las que activarse y ser agresivo más que presionar para tratar de robar en sí. De hecho, es el sexto equipo que más tarda en recuperar la pelota.

No le va mal así al Deportivo, que es uno de los equipos que menos entradas a su área ofrece y el sexto con menos goles esperados en contra. No concede demasiado y lo que permite es de baja calidad.

Más peligro a balón parado del que parece

Si en el juego dinámico el Deportivo está dando pasos positivos, todo lo contrario se podría decir en el balón parado. Aunque las dificultades en jugadas de pizarra tienen matices. El más evidente, una altura media del equipo (el más bajo de la Liga) que condiciona en área propia y ajena.

Sin embargo, el Dépor genera y concede mucho más de lo que dicen los marcadores. Únicamente ha recibido un gol a balón parado pese a que es uno de los equipos más débiles en esa faceta. Pero en ataque, pese a no marcar, es el décimo que más genera: 0,26 goles esperados por partido.