Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Bright Ede da un paso más y encara la recta final de su recuperación

El central polaco completó el entrenamiento de este martes junto a sus compañeros, mientras que Eddahchouri alterna tareas con el grupo y con el readaptador

Lucía Dávila
Lucía Dávila
10/11/2026 20:00
Bright Ede, durante un entrenamiento en Abegondo
Bright Ede, durante un entrenamiento en Abegondo
Patricia G. Fraga
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Deportivo regresó este martes a los entrenamientos después de disfrutar de dos jornadas de descanso tras el empate del pasado sábado frente al Espanyol en el RCDE Stadium (0-0). La principal noticia de la sesión vespertina fue Bright Ede, que continúa avanzando en su recuperación y ya encara la recta final para volver a estar disponible para Antonio Hidalgo.

El central polaco completó con el resto de sus compañeros el primero de los cuatro entrenamientos previstos para esta semana, en la que no habrá competición liguera debido al parón de selecciones. Un paso más en la evolución del defensa, que sigue acercándose a su regreso después de la lesión muscular que sufrió en el partido ante el Levante y que le hizo perderse las tres últimas jornadas de Liga.

Antonio Hidalgo observa el juego durante el Deportivo-Valencia, con Riki en primer plano desenfocado

Antonio Hidalgo repasa la situación de la enfermería del Dépor: "Ede para la vuelta del parón va a estar disponible"

Más información

El regreso a Abegondo tras el empate en Barcelona estuvo marcado por una activación inicial con rondos, un juego de posición y un partido a mitad de campo. Ede pudo participar con normalidad junto al grupo, una noticia positiva para un Deportivo que espera recuperar efectivos durante este periodo sin competición.

Por su parte, Zakaria Eddahchouri continúa alternando el trabajo junto a sus compañeros con tareas individualizadas junto al readaptador Nando Rodríguez. El delantero neerlandés sigue avanzando en su puesta a punto y su regreso a los terrenos de juego también podría producirse tras la ventana internacional. "Cada vez está más cerca y él tiene muchísimas ganas. No sé cuándo, pero tiene pinta de que va a ser pronto", afirmó el entrenador deportivista la semana pasada en rueda de prensa.

Por otro lado, Mella, Noubi, Bil, Amatucci y Giménez no iniciaron la semana en la ciudad deportiva, ya que los cinco se encuentran ya concentrados con sus respectivas selecciones.

David Mella, durante el entrenamiento con la selección absoluta

David Mella se estrena a las órdenes de Luis de la Fuente en el primer entrenamiento de España

Más información

El Deportivo tiene por delante tres entrenamientos más antes de cerrar la semana. El equipo blanquiazul trabajará miércoles, jueves y viernes en horario de mañana y disfrutará del fin de semana de descanso, antes de comenzar a preparar el próximo compromiso liguero en el que visitará al Alavés el próximo sábado21 de noviembre a las 14.00 horas.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Unos de Nuevo ahora es Orden y Talento

Orden y Talento emitirá este lunes un programa especial en directo
Esther Durán
Bright Ede, durante un entrenamiento en Abegondo

Bright Ede da un paso más y encara la recta final de su recuperación
Lucía Dávila
Marathón Inferior teñido de naranja en el Dépor-Elche como protesta a las medidas que el club quería implantar en dicha grada

Catorce peñas del Deportivo reclaman transparencia a la Federación: "No se están implicando y no nos están informando"
Lucía Dávila
Asp Jensen se lamenta tras la ocasión fallada al final del partido contra el Levante

Asp Jensen cotiza a la baja en el Dépor pese al impulso de la Copa
Jorge Lema