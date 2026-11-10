Bright Ede da un paso más y encara la recta final de su recuperación

Bright Ede, durante un entrenamiento en Abegondo Patricia G. Fraga

El Deportivo regresó este martes a los entrenamientos después de disfrutar de dos jornadas de descanso tras el empate del pasado sábado frente al Espanyol en el RCDE Stadium (0-0). La principal noticia de la sesión vespertina fue Bright Ede, que continúa avanzando en su recuperación y ya encara la recta final para volver a estar disponible para Antonio Hidalgo.

El central polaco completó con el resto de sus compañeros el primero de los cuatro entrenamientos previstos para esta semana, en la que no habrá competición liguera debido al parón de selecciones. Un paso más en la evolución del defensa, que sigue acercándose a su regreso después de la lesión muscular que sufrió en el partido ante el Levante y que le hizo perderse las tres últimas jornadas de Liga.

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El regreso a Abegondo tras el empate en Barcelona estuvo marcado por una activación inicial con rondos, un juego de posición y un partido a mitad de campo. Ede pudo participar con normalidad junto al grupo, una noticia positiva para un Deportivo que espera recuperar efectivos durante este periodo sin competición.

Por su parte, Zakaria Eddahchouri continúa alternando el trabajo junto a sus compañeros con tareas individualizadas junto al readaptador Nando Rodríguez. El delantero neerlandés sigue avanzando en su puesta a punto y su regreso a los terrenos de juego también podría producirse tras la ventana internacional. "Cada vez está más cerca y él tiene muchísimas ganas. No sé cuándo, pero tiene pinta de que va a ser pronto", afirmó el entrenador deportivista la semana pasada en rueda de prensa.

Por otro lado, Mella, Noubi, Bil, Amatucci y Giménez no iniciaron la semana en la ciudad deportiva, ya que los cinco se encuentran ya concentrados con sus respectivas selecciones.

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El Deportivo tiene por delante tres entrenamientos más antes de cerrar la semana. El equipo blanquiazul trabajará miércoles, jueves y viernes en horario de mañana y disfrutará del fin de semana de descanso, antes de comenzar a preparar el próximo compromiso liguero en el que visitará al Alavés el próximo sábado21 de noviembre a las 14.00 horas.